'NADAM SE DA ĆU GA VIDETI U AMERICI, DA MU U LICE KAŽEM SVE!' Vučić: Nije prvi put da se suočavate sa licemerjem i dvostrukim standardima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije „Hit tvit“ na TV Pink večeras od 21 čas.

Strašno je to što je Kurti izgovorio, rekao je Vučić.

- Da sam ja to izgovorio, bio bih u svim medijima. Ovo se nigde nije pojavilo, niti će. Suštinski ih podržavaju. Za mene je važno da uspemo da ne budemo krivci, da smo uspeli da izvučemo nekoliko ljudi iz pritvora, da se borimo za sve pritvorene Srbe, to je naš posao. Moj najveći strah je upravo to i taj pokušaj da se Srbima nametne krivica, samo zato što hoće da budu Srbi. Imate linč Srba u CG, zato što neće da odreknu Beograda. Što se Eskobara tiče, nadam se da ću da ga vidim u Americi i da ću mu u lice reći sve. Nije prvi put da se suočavate s alicemerjem i dvostrukim standardima. Nadam se da će i stvari preko Drini biti bolje - rekao je Vučić.

