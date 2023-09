SLUČAJ IZGORELOG STANA OLIVEROVE UDOVICE DOSPEO U TUŽILAŠTVO? Izveštaj završen, a evo šta kaže Milena Popović nakon skoro mesec dana od nesreće

Državnoj sekretarki u ministarstvu trgovine i turizma, Mileni Popović, nevenčanoj supruzi ubijenog političara Olivera Ivanovića, nedavno je izgoreo stan na Banovom Brdu.

Požar je, kako je navedeno, počeo u dnevnoj sobi, a Popovićeva tom prilikom, na sreću, nije bila u stanu u kom inače živo sa sinom.

Kako prenosi Kurir, na pitanje da li je završen policijski izveštaj i da li ima neke nove informacije, Popovićeva je rekla da nema.

- Ne, izveštaj je završen i prebačen je u Tužilaštvo, ali nemam nikakve informacije - kratko je poručila.

Istakla je da još nije počela sa sanacijom nastale štete u stanu.

Podsećamo, njen stan je sredinom avgusta izgoreo pod nerazjašnjenim okolnostima, a požar je počeo u spavaćoj sobi. Srećom, stan je bio prazan i nije bilo povređenih.

- Stan je bio hermetički zatvoren, to su krovni prozori koji bolje dihtuju i to je bila sreća, da je slučajno bilo malo vazduha ceo sprat bi izgoreo. To je tinjalo danima, malo po malo i na kraju je izgorelo - rekla je Popović nekoliko dana nakon incidenta.

Od početka je postojala sumnja da je mogao biti ljudski faktor uzrok, ali za sada nema čvrstih dokaza.

- Više ništa ne tvrdim nakon svega što sam doživela. Ne želim da sumnjam, ali mi sve jeste sumnjivo, ne želim da spekulišem, prosto nisam takav čovek i nadam se da ćemo naći neki uzrok koji nije ljudski faktor... - zaključila je tom prilikom.

Autor: