Uživa u porodičnom životu: Milena Popović objavila fotku sa Igorom i sinom, ovaj prizor raznežio je sve (FOTO)

Državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine, Milena Popović već neko vreme uživa u ljubavi sa Igorom Jurićem.

Milena je sada na svom profilu na Instagramu objavila sliku sa porodičnog odmora na kojoj pozira sa svojim partnerom Igorem Jurićem i sinom, kojeg je dobila iz ljubavi sa Oliverom Ivanovićem.

"Najlepše mesto na svetu. U njihovom zagrljaju" - napisala je Milena u svojoj objavi.

Njih troje su kao prava srećna porodica pokazali koliko im je lepo da zajedno provode vreme i koliko se vole.

"Sin me je pitao da li sam varala Olivera sa Igorom Jurićem"

Podsetimo, državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine, Milena Popović već neko vreme uživa u ljubavi sa Igorom Jurićem, a nedavno je progovorila o njihovoj vezi i osudama.

- Ako vam kažu udovica, to je jako tužno i ljudi gledaju da ste osuđeni na taj način. Ja sam Milena Popović, istoričar umetnosti, šta god da sam ja, nije bitno, ali jednostavno ljudima je interesantno da se čitaju vesti o meni. Deluje kao da nisam smela da se zaljubim ponovo, meni i danas pišu da sam brzo prežalila Olivera, i oni će pisati to uvek, ja ne radim ništa da bih udovoljila bilo kome, ja moram da imam svoj život a i moj sin isto. Mene je Bogdan pitao direktno za Igora, i ja sam mu rekla da mi se on sviđa, i da uživam sa njim, a on me je pitao da li sam varala njegovog tatu sa njim - rekla je Milena u podkastu "Na liniji života sa Nemanjom".

