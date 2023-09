PETKOVIĆ: Direktor Kancelarije za KiM odgovara na laži Kurtija i Bisljimija

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obratio se danas javnosti i odgovara na laži Aljbina Kurtija i Besnika Bisljimija oko dijaloga u Briselu.

Podsetimo, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je danas da nedavni dijalog u Briselu nije bio uspešan zbog Beograda koji je uslovljavao da se osnuje Zajednica srpskih opština, pre nego što se primene Briselski i Ohridski sporazum.

On je na konferenciji za novinare rekao da ZSO ne može da bude uslov za implementaciju sporazuma i da se to pitanje mora rešiti u okviru 10 tačaka Osnovnog sporazuma, prenosi Ekonomija onlajn.

- U pozivu na sastanak nije definisana konkretna tačka dnevnog reda, ali rečeno je o planu implementacije postignutog sporazuma. Naš predlog je bio zasnovan na principu inkluzivnosti, što je značilo da svaki član treba da bude uključen u plan implementacije. Nisam ja otkrio princip sveobuhvatnosti. Obaveza implementacije svakog člana je navedena u aneksu. U tom aneksu je prikazano da svaki član osnovnog sporazuma mora da se implementira i da strane moraju da ga implementiraju - rekao je Kurti.

On je kazao da je na sastanku sa visokim komesarom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom i visokim predstavnikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom od njega zatraženo da odmah pređe na pregovore u vezi sa članom 10.

- Jasno sam stavio do znanja da se ne možemo dogovoriti bez implementacije članova. Jasno sam vam stavio do znanja da bi sledeći korak trebalo da bude dogovor o planu redosleda. Na sastanku nismo postigli razumevanje - rekao je on.

