Srbljanović: Predsednik je u svom govoru u UN apsolutno razobličio i razbio u paramparčad višegodišnji narativ srpske opozicije! (VIDEO)

Govor predsednika Vučića u UN je već istorijski, a vreme će to i dokazati, rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić, Stefan Srbljanović.

Komentarišući govor predsednika Vučića u UN, Srbljanović je rekao da je govor već istorijski, a da će vreme to tek pokazati.

- On je u tom svom govoru apsolutno razobličio i razbio u paramparčad taj višegodišnji narativ srpske opozicije i kako je došao na vlast kako bi potpisao nezavisnost Kosova, kako se ne bori za srpske, nacionalne i državne interese. Sada je došao na najveću svetsku pozornicu i rekao da je 19 država pogazilo povelju UN - rekao je Srbljanović.

Kako kaže, sve ih je poimenice prozvao i rekao koji su to svetski centri moći koji određuju politiku, a onda kada izađu na ta vrata da se sastaju sa ljudima na čelu kosovskih i prištinskih institucija.

Stevica Deđanski je rekao da su za njega tri stvari bile ključne.

- Jedna je, to što je postalo hrabro da izađeš tamo i da kažeš istinu, drugo, kada si tu uradio svi skaču na tebe, kao da ćeš imati zbog toga posledice - rekao je Deđanski.

Kako kaže, druga stvar je to što prizilazi iz toga, a to je da se on na kraju zahvalio zemljama koji upravo to pravo poštuju i koje nas podržavaju i štite.

- Zahvaljujući našem principijelnom stavu, što radi država i predsednik, zato može tako da se radi i predstavlja - rekao je Deđanski.

Duško Vukajlović je rekao da u svetu sada imamo možda 5 državnika, a da je jedan od njih upravo Aleksandar Vučić.

- Sa druge strane nalaze se ljudi koji nemaju ništa bolje da pokažu, a plus i prave cirkus, ne bi li mu napakostili, a kako bi sprečili ono što on radi za svoj narod - rekao je Vukajlović.

