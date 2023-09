Direktor Pink Media Group Željko Mitrović gostovao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink, i tom prilikom izneo zadovoljstvo dosadašnjim i najavio puno novih projekata.

Mitrović je najpre pohvalio Jovanu Jeremić za rejtinge, i poželeo da i dalje bude jednako uspešna.

- Sledeće godine u ovo vreme punimo 30 godina, a za ovih 29 se dogodilo mnogo toga. Mnogo lepih sećanja, uspeha i rezultata. Ako bi me pitala koji mi je najdraži rezultat, shvatio sam da je u Pinku za sve ove godine rođeno 3.600 beba. Mi kao grupa imamo oko 2000 zaposlenih - rekao je Mitrović.

Kako kaže, večeras će biti podeljeni bonusi kao i do sada, i ovom prilikom je istakao da će Roksandra, novinarka sa portala Pink.rs koja je rodila 2 puta po dvoje blizanaca u dve godine, dobili posebno iznenađenje.

Sajam naoružanja

Mitrović je, kada je Sajam naoružanja u pitanju, rekao da smatra da će biti jako zamiljivo, da će biti puno gostiju sa svih strana, i da će se truditi da budu dobri domaćini.

- Biće preko 150 domaćih i stranih izlagača. Svi naši prijatelji će doći pre svega zbog nas, najpre delegacija iz Emirata i Saudijske Arabije. Biće to burnih 5 dana - rekao je Mitrović.

PRDC, DVVC, GMBC

- PRDC je poznatiji, ali to su sve delovi naše troglave adždaje, tri grade različitih centara koje se bave različitim delatnostima. U DVVC se bavimo svim različitim oblicima digitalne produkcije. Pored toga se bavi i veštačkom inteligencijom. Bavi se svime što je neophodno što je budućnost produkcije i u dobrom delu tih svih stvari smo među prvima u svetu - rekao je Mitrović.

Kako kaže, mnogi su zainteresovani za te produkcione kapacitete.

Ističe da je GMBC je stvar kojom se bavi već 6 meseci u tajnosti, dodaje da je to centar za genetski inženjering i mikromolekuralnu biologiju.

- Radimo dosta sa biljkama, sa algama. Pokušavamo da njihovu produktivnost u proizvodnji vodonika učinimu boljom. To će biti jedini tim od ova tri centra u kome će raditi ogroman broj pakistanaca, indijaca, tako da ćemo, ubeđen sam, sa tim biti veliko iznenađenje pre leta - rekao je Mitrović.

Veštačka inteligencija

Mitrović je rekao da je veštačka inteligencija ne može biti zabranjena, ona se koristi u najrazličitije svrhe i razvija se velikom brzinom. Mi smo je, dodaje, iskorostili u satiričnom formatu.

- Nemamo nameru da bilo koga uvredimo niti povredimo, već da se sva ozbiljnost svede na malo šarmantniji oblik. Ideja je bila da malo unesemo duha, to bi trebalo da bude nastavak nekadašnje forme "Nikad izvini"- rekao je Mitrović.

Kako kaže, REM je izdao saopštenje gde zabranjuje korišćenje veštačke inteligencije u te svrhe, ali da, ako objasnimo da je sve to plod i rezulat i da je generisano veštačkom inteligencijom, onda je dozvoljeno. Ističe da nije najjasnije da li je ili nije dozvoljeno.

- Mi smo dugogodišnji prijatelji, pa je zato prema nama i strožija - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da su svi nešto postali preosetljivi i ističe da ne razume zašto je ambijent ovako tvrd, dodaje da smatra da nedostaje više humora i više formi poput ove.

GLAVNA TV

Mitrović je rekao da ono što je posebno za Glavnu TV, koja će u narednih 15 dana biti puštena, biće prepoznatljiva i posebna po tome što neće imati ni jednog zaposlenog.

Dodaje da će sve biti kompjuteri i AI.

- Ljudi će samo selektovati informacije koje ulaze u AI, sve ostalo bi trebalo računari da rade sami, u smislu sadržaja i u smislu svih voditelja, generisanja njihovih aktivnosti i sve ono što podrazumeva jedna televizijska produkcija - rekao je Mitrović.

Kako kaže, veštačka inteligencija će predlagati i program i analizirati vremensku šemu.

- Biće to televizija koja će imati novi i savremeni dizajn i imaće nove voditelje koji će biti digitalni, i smatram da će imati veliki potencijal kada je televizija u pitanju - rekao je Mitrović.

ODEON

Mitrović kaže da, nažalost, Odeon malo kasni. Ističe da je implementirano najbolje od svega u jedno, ali kako dodaje, zbog neke scenske tehnike i hologramskih trikova, koji treba da stignu iz inostranstva, moraće da kasni.

- Novi datum je izmeđui 15. i 20. marta, kada će ono biti otvoreno. Neću da žurim više nego što moram. Pravim remek delo u smilu pristupa. U trenutku kada pustim Odeon, da će efekti biti takvi, da će za cenu jedne karte gledalac imati i bioskopsku premijeru i rok koncert i film, takav će utisak imati gledalac - rekao je Mitrović.

Kako kaže, ono će biti prijemčivo za celu populaciju. Dodaje da je kupljen i 20. oktobar, gde se takođe prave dve multifunkcionalne bioskopsko-koncertne sale.

- Svi se nešto žale, a pogasili su sve bioskope. Sada je na mene spalo da kupujem propale bioskope, ali potrebni su nam - rekao je Mitrović.

On je istakao da, kada uđemo u fazu da je ponovo na redu ekspanzija u smilu domaće produkcije, misli, kako kaže, da će minimum 50 posto kapaciteta koristiti u svoje potrebe, dok će 50 biti za inostrane.

APOLON

- Apolon ima skoro 300 hiljada korisnika u Srbiji. Mi smo regionalna platforma, imamo aktivnih 26 hiljada naslova na toj platformi. Ljubitelji kinematografije konačno imaju jednu platformu gde mogu sve da pronađu - rekao je Mitrović i dodaje da oni imaju prava i za BiH, CG, Albaniju i Makedoniju, kao i za HR i SLO.

Kako kaže, sa ovih 300 hiljada korisnika stiglo se u Srbiji, ali najavljuje da će ih biti preko milion.

- Najvažnije je što je Apolon postao najveći filmski producent u ovom delu Evrope. Snimnjeno je 2 filma mesečno, i to jedan za drugim. Od tih 26 filmova 15-ak je nominovano za različite nagrade - rekao je Mitrović.

Kako kaže, odjednom su svi shvatili šta radim i da pokušavam da oživim kinematografiju na ovaj način. Dodaje da će u toku ove i sledeće godine snimiti još 26 filmova.

- Pokušaćemo da, kada još više predstavnika industrije bude zainteresovano i ušlo u ovaj projekat, smatram da ćemo moći da snimamo još više - rekao je Mitrović.

AIR PINK

- Imamo 22 mlazna aviona, ali je zanimljivo da smo na granici da krenemo i u veliki saobraćaj. Drugi smo u kategoriji avio taksija, ali planiramo da uđemo u regionalni saobraćaj, možda sa dva ili četiri aviona probati da se okušamo i u redovnom saobraćaju - rekao je Mitrović.

ELITA

Kada je gašenje Zadruge u pitanju, Mitrović je rekao da je rekao da će prekinuti a ne ukinuti emitovanje i to samo iz solidarnosti prema ukupnom ambijentu.

- Svaki holivudski film ima beskonačno nasilja, pa imate i svaki dan naslove koji su brutalni i to svakodnevno, a to nije afirmacija nasilja. Licemerno je što je napadnut rijaliti, oni se zapravo zasnivaju na ljubavnim pričama, ali ono gde su meni protesti pomogli, kao i pauza, u nekom smislu sam analizirao i na kraju poslušao. Precrtali smo svaku mogućnost da bilo ko i sa bilo kakvim kriminalnim dosijeom može da uđe unutra - rekao je Mitrović.

Kako kaže, više niko ko ima bilo kakvu kriminalnu istoriju, ne može biti učesnik rijalitija.

- Suštinski, licemerje je svuda, šta god da dohvatite. Oni su zapravo uradili dobar marketing Eliti. Ja se ne ljutim više ni na koga. Izmislili su da im smeta rijaliti jer im ne odgovara politički profil televizije - rekao je direktor Pinka.

On je rekao da ga više niko ni ne nervira, da nikoga ne mrzi, da nema vremena da mrzi, dodaje da je to veliko gubljenje vremena i rasipanje energije.

- Kao da je izmišljena da bi anestezirala mase - rekao je Mitrović.

Dodaje da on živi ceo život u sadašnjosti, i da mu je danas mnogo važnije od juče, sutra i prekosutra. Kako kaže, od kada se rodite do smrti imate oko 30 hiljada dana, ističe da je to jako kratko.

- Taj dan danas je počeo i nema ga više, sutra je prošao. Ako ga ne iskoristite kao treba, gotovo je. Sve ono što me zanima iz budućnosti ja vučem u danas, kako bih uradio danas, pitanje je sutra da li smo živi - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da svako ima pravo na svoja uverenja, dodaje da je Pink napravljen na američkim serijama i filmovima. Dodaje da treba da se setimo da nije moglo da se živi bez njihovih proizvoda i da je to bio deo Pinkovih temelja.

- To je moj lični odnos, ali ono što je važno, jeste da Srbija treba da ima prijatelje na celom svetu, ali na kraju dana moramo imati svoju adresu. Naša adresa se zove Evropa, a ulica je Zapadni Balkan. Ti koji to kritikuju, mogu da ih pitam zašto to rade na američkim društvenim mrežama - upitao je Mitrović.

Istakao je da su površnost i povodljivost stvari koje su rezultat dve najcrnje i najteže srpske osobine.

Mitrović je rekao da se Elita razlikuje po strukturi, kao i po kastu, kvalitetu, različitosti samih učesnika. Dodaje da njih od pedeset tamo preko 30 njih su akademski građani.

- Lično mislim da je to format koji će biti nominovan na festivalu televizije produkcije u Majamiju, za Kan ćemo videti, jer smo već dobijali tamo za sličan format. Ono što je važno, jeste to što neke kuće već traže formate koji mogu da se emituju 24 časa, kao osnova i vezivni faktor i mreža "tepih" na koji je postavljen "nameštaj" od svih ostalih programa, što daje veoma dobre rezultate - rekao je Mitrović i dodaje da, ako je suditi po početku, smatra da će biti veoma uspešna.

ZADRUGA Mitrović je rekao da je Zadruga format koji je 7 godina bio izuzetno gledan. - Sve, čak i benigne stvari i sukobi, ne mogu biti problem, jer nisu emitovani pre 23 časa uveče na televiziji. Svi ti sukobi su blurovani i bipovani, dok posle 23 časa nismo u zakonskoj obavezi pa tu nije ni bilo - rekao je Mitrović. Kako kaže, na kanalima koji su skremnblovani i plaćeni, koji se nalaze i na Telekomovoj i SBB platformi, mogu da se vide ti sadržaji, odakle su uzimali portali i pravili vesti od toga. - Na televiziji toga ne može biti - rekao je Mitrović. Dodaje da smo u medijskom i novinarskom smislu skloni da pravimo senzacije na temama crne hronike, kako bi privukli gledaoce. - Tako ljudi misle da se nešto dogodilo na Pinku, a zapravo se nije dogodilo na kanalu. Do te mere smo postali presenzibilni kada je TV u pitanju, a Internet gori od ludaka - rekao je Mitrović.

Antigravitaciona kapsula

Mitrović je rekao da će za desetak dana doneti na Pink, već skoro skopljen model.

- Ključna stvar je najveći problem u starenju ćelije gravitacija. Siguran sam da, kada je gravitacija u pitanju, u jednom danu imamo do milion promena na nivou jedne ćelije. To je jedan od definitivno najvećih uništivača ćelija - rekao je Mitrović i dodao da želi da zbuni svoju ćeliju da se nalazi u nekom bestežinskom prostoru.

Kako kaže, ključno je da vidimo da li postoje nus produkti za ostale ćelije i organe.

Istakao je da će u narednih 12 meseci puštati po jednu od ovih stvari, da bi onda nakon 12 meseci bila najveć žurka do sada.

Dodao je da pokušava da proširi krug ljudi koji će pomoći deci bez roditeljskog staranja.

Mitrović je rekao da je "Memoris" pesma koja je sećanje na Zadrugu, dodaje da je tu puno različitih emocija, svega, pozitivnih i onih drugih emocija. Kako kaže, sve je upakovano u jedan veliki basket različitih sećanja.

Autor: