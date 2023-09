LAJČAK POZIVA NA VRAĆANJE DIJALOGU: Specijalni predstavnik EU osudio nasilje

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da najoštrije osuđuje napad na pripadnike policije tzv. Kosova i dodao da je nasilje neprihvatljivo.

"Najoštrije osuđujem stravičan napad na kosovsku policiju sinoć. Nasilje u bilo kom obliku je apsolutno neprihvatljivo. Moje srce je uz žrtve, njihove porodice i kolege. Počinioci moraju biti izvedeni pred lice pravde. Svi moraju da se odmah vrate dijalogu", napisao je Lajčak na društvenoj mreži "X".

I strongly condemn the horrific attack against Kosovo police last night. Violence of any form is absolutely unacceptable. My heart goes out to the victims, their families and colleagues. The perpetrators must be brought to justice. Everyone needs to return to dialogue immediately https://t.co/xeIoBRVHrM