UŽIVO! KURTI KREIRAO HAOS NA KiM: Vučić se obraća u 20 časova! Naoružani ljudi sa blindiranim vozilom upali u manastir Banjska (FOTO)

Na severu Kosova od rano jutros traju dramatični događaji, a u mestu Banjska, odjekuju pucnji.

Koha: Ambasadori Kvinte sastaju se sa Kurtijem

Ambasadori zemalja Kvinte stigli su do sedišta Vlade Kosova gde će se sastati sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, prenosi Koha.

Tzv. kosovska policija: U obračunu u Banjskoj ubijen jedan napadač

Tzv. kosovska policija saopštila je da je u sporadičnim obračunima policije i napadača, prema poslednjim saznanjima, jedan od napadača ubijen.

Vučić se obraća u 20 časova

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratiće se građanima Srbije večeras u 20.00 časova. Predsednik će se obratiti u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika.

PORODICA UBIJENOG POLICAJCA KURTIJU: Povuci se sa severa Kosova

Članporodice policajca ubijenog na severu Kosova pozvao je Aljbina Kurtija, premijera privremenih prištinskih institucija da se uključi u pregovore i poviče sa severa Kosova i spreči dalje gubitke života.

- Pozivam premijera Kosova da se uključi u pregovore, uzdrži se od upotrebe naših uniformi na severu i spreči dalje gubitke života.

Oglasio se KFOR: Pratimo situaciju

Misija KFOR saopštila je danas da nastavlja da pomno prati situaciju u Banjskoj, kao i da su njene trupe prisutne u tom području i spremne da odgovore ako bude potrebno.

Kako se navodi u saopštenju dostavljenom Tanjugu, "Kosovska policija" ima primarnu odgovornost za upravljanje incidentom na terenu i dodaje da je komandant Misije u bliskom i stalnom kontaktu sa svim međunarodnim instancama, uključujući EU, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Srbije i sa institucijama u Prištini, kao i da intenzivno radi na pronalaženju rešenja.

"Misija KFOR-a pod vodstvom NATO-a oštro osuđuje napad na kosovsku policiju i upućuje izraze najdubljeg saučešća porodici i voljenima preminulog", navodi se u saopštenju.

SVEŠTENIK NA NIŠANU: Naoružana lica u manastiru Banjska, vernici zaključani

U dvorištu manastira Banjska nalaze se maskirana i naoružana lica, dok su sveštenstvo i vernici zaključani u kapeli. Pojavile su se prve slike iz dvorišta manastira na kojima se vidi da je jedan od sveštenika na nišanu.

Srbi preplašeni, zaključali se u kućama

Srbi su preplašeni i zaključali su se u kućama, a sve od straha šta će im se desiti zbog haosa koji je kreirao Aljbin Kurti.

Hitna pomoć koja je prošla ka Brnjaku još uvek se nalazi u tom mestu.

Vučić će razobličiti sve laži Kurtija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se građanima Srbije tokom popodnevnih časova.

Kako saznajemo, šef naše države razobličiće sve laži i podvale Aljbina Kurtija, tvorca haosa i pakla na Kosovu i Metohiji.

Takođe, otkazuje se konferencija za medije direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića najavljena za 14 časova.

Kurti tvrdi da su napadači opkoljeni, pozvao ih da se predajuAljbin Kurti premijer privremenih prištinskih institucija na konferenciji za medije rekao je da je tzv. Kosovska policija okružila napadače i da ih poziva da se predaju.

"Napadi oružanih grupa i dalje traju. Ima najmanje 30 teško naoružanih osoba koji su okruženi našim snagama i upućujem im poziv da se predaju. Oni su ti koji napadaju našu policiju. Izvršioci i njihovi nalogodavci će biti uhvaćeni i kažnjeni”, rekao je Kurti, posle sednice Saveta za bezbednost koja je održana u Prištini.

Jarinje i Brnjak i dalje zatvoreni

Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak su i dalje zatvoreni za saobraćaj i putnike iz pravca centralne Srbije

Dok se pešice uz rigorozne kontrole moze u suprotnom pravcuIstovremeno administrativni prelaz Merdare je otvoren za saobraćaj u oba pravca

S tim što se na punitu kosovske policije vrsi provera putnika i vozila iz pravca centralne Srbije

Eparhija raško-prizrenska: Naoružani ljudi sa blindiranim vozilom upali u manastir Banjska

Eparhija raško-prizrenska oglasila se saopštenjem u kojem navodi da najoštrije osuđuje napad koji se dogodio jutros na severu Kosova, u blizini sela Banjska.

To je ozbiljan incident koji može imati velike posledice i zato je veoma važno da se preduzme sve kako bi se sačuvao red mir i poredak, ističu iz Eparhije raško-prizrenske.

"Eparhija najiskrenije izražava saučešće članovima porodice poginuloga policajca i iskreno se nada da će se dvojica ranjenih što pre oporaviti. Eparhija je jako zabrinuta jer prema najnovijim informacijama, grupa naoružanih, maskiranih ljudi, upala je blindiranim vozilom u sam manastir, pri čemu su provalili manastirsku zaključanu kapiju. Trenutno se u manastiru nalazi grupa poklonika iz Novog Sada, sa sveštenikom, igumanom Danilom i bratijom manastira. Radi bezbednosti, bratija manastira i poklonici su se zaključali u konak, i hram manastira je takođe zaključan. Naoružana maskirana lica se kreću po dvorištvu i čuju se povremeno pucnji", navodi se u saopštenju.

Eparhija najoštrije osućuje otvoreno nasilje koje se primenjuje u verskom objektu Srpske Pravoslavne Crkve, pozivajući sve strane da što pre prekinu sukob.

ROSU sa dugim cevima na severu Kosova

Na skretanju prema Banjskoj, na samoj raskrsnici nalazi se više oklopnih vozila specijalnih jedinica tzv. policije lažne države.

Duž magistrale vidljivi su "policajci" ROSU sa dugim cevima i prstima na obaraču, javljaju reporteri Kosovo onlajna sa terena.

Policija je pre nekoliko trenutaka zatražila od novinarskih ekipa da se udalje.

Podsećamo, ROSU nema šta da traži na severu Kosova i Metohije.

Specijalci Kosovske policije sa dugim cevima nalaze se i u Severnoj Mitrovici. Vozilo specijalne policije stacionirano je na početku ulice Kralja Petra Prvog u Severnoj Mitrovici, kod NIS-ove pumpe, a specijalci naoružani dugim cevima nadgledaju situaciju.

Šef Euleksa u stanici policije u Severnoj Mitrovici

U stanicu policije u Severnoj Mitrovici, kako saznaje Kosovo onlajn, stigao je šef Euleksa Đovani Pjetro Barbano. Ispred stanice, reporter tog portala, do pre nekoliko trenutaka nalazilo se pet vozila Euleksa. U međuvremenu, četiri vozila su otišla, a jedno je ostalo.

Situacija je mirna, a kapija na ulazu u krug stanice policije je zatvorena. U krugu policije, kako može da se vidi, su i vozila UN i Oebs-a.

Orlić: Nasilje odgovara isključivo Kurtiju

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti za događaje u Banjskoj odmah pojurio prvi da optuži Srbe, a da bi svako ozbiljan rekao da vidimo šta se tačno dogodilo pa da komentarišemo

- Ako ćemo da pričamo o onima koji su sve samo ne to, onda ste videli i reakciju Aljbina Kurtija koji je odmah krenuo, pojurio prvi da optuži Srbe, da kaže da je to neka organizovana ne znam šta akcija i da su to profesionalci neki izveli, sigurno ih je u međuvremenu lično već legitimisao pa zna ko su i šta su, dakle jasno vam je sve - rekao je Orlić za Prvu TV.

Dukađini: Lajčak došao na Kosovo

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak došao je na Kosovo, preneli su izvori portala Dukađini.

- Ali, ako pričamo o tome kome odgovara nasilje bilo kakvo - to je isključivo Aljbin Kurti i to svi znaju. I sve što je radio prethodnih meseci sa najbrutalnijim mogućim terorom koji je provodio nad golorukim srpskim narodom radio je upravo zato što je želeo otvorenu eskalaciju i zato što je hteo da dovede do nekog nasilja - istakao je Orlić.

Ukazao je da je jasno ko jedini može da bude zadovoljan ukoliko se desi bilo kakav sukob, a pogotovo ako je neki koji podrazumeva i ljudska žrtve. Tzv. kosovska policija saopštila je da je noćas na ulazu u selo Banjska kod Leposavića pucano na njene pripadnike i da je jedan od njih ubijen. Predstavnici privremenih prištinskih institucija optužili su za to, kako su naveli, "kriminalne grupe koje podržava Srbija".

Podsetimo, tzv. Kosovska policija saopštila je jutros da je sinoć oko 2.30 došlo do pucnjave kod sela Banjska u kojoj su ranjena dva pripadnika kosovske policije, od kojih je jedan podlegao povredama.

Autor: