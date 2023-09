Vesić na otvaranju Foruma u Pekingu: Nastavljamo da negujemo plodnu političku i ekonomsku saradnju sa Kinom

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je danas na Globalnom forumu održivog transporta u Pekingu rekao da je strateški cilj Vlade Srbije punopravno članstvo u EU, ali i da će Srbija nastaviti da neguje plodnu političku i ekonomsku saradnju sa tradicionalnim prijateljima među kojima je Kina.

Vesić je istakao da mu je zadovljstvo što kao ministar transporta učestvuje na ovom forumu.

On se u ime Vlade Republike Srbije i u svoje lično ime zahvalio na izuzetnoj saradnji koju Srbija ima sa Kinom u oblasti infrastrukture.

„Kao i zahvalnost Kini za podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Srbija pridaje veliki značaj negovanju tradicionalnih prijateljskih odnosa sa Kinom i izuzetna mi je čast da istaknem da je međunarodna saradnja naše dve zemlje trenutno na istorijskom nivou zahvaljujući čeličnom prijateljstvu koje grade predsednik Srbije Aleksandra Vučić i predsednik Kine Si Điping“, rekao je ministar u svom obraćanju na Forumu.

On je naglasio da u ovom trenutku Srbija gradi preko 1.000 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica koje se nalaze na važnim regionalnim i evropskim koridorima.

„Sa ponosom želim da napomenem da se neki od najvažnijih projekata realizuju upravo sa našim kineskim partnerima, poput izgradnje obilaznice oko Beograda, Fruškogorskog koridora, izgradnje deonice Preljina- Požega, kao deo auto-puta Južni Jadran, kojim se ostvaruje veze Srbije i Crne Gore, ali i izgradnja Dunavskog koridora“, dodao je Vesić.



Pored toga zajedno sa našim kineskim partnerima, kako je rekao Vesić, realizuje se i projekat „Čista Srbija“ čija je vrednost 3,5 milijarde eura, a u okviru koga će 2,3 miliona ljudi u Srbiji dobiti kanalizaciju.

„Vlada Srbije je u protekle četiri godine uložila više od 1,5 miljardi eura u rekonstrukciju starih i izgradnju novih železničkih pruga. U svetlu regionalnog povezivanja Srbije i Kine, kao i prioritetnog infrastrukturnog cilja sa našim kineskim partnerima izgrađena je i rekonstruisana brza pruga Beograd- Novi Sad, za brzine do 200 kilometara na časa i ukupne dužine 75 kilometara. Radovi na izgradnji brze pruge od Novog Sada do Subotice i do granice sa Mađarskom su u toku, odakle će naši mađarski partneri graditi svoj deo pruge do Budimpešte“, rekao je on.

Vesić je dodao da očekuje da će se do 2025. godine od Beograda do Budimpešte stizati za manje od tri sata vožnje.

„To je veliki uspeh za Srbiju, ali i za Mađarsku i Kinu. U planu je povezivanje pruge od Niša do Skoplja i dalje ka Solunu, kao i od Niša do granice sa Bugarskom. Brza pruga od Beograda do Niša biće dodatno izgrađena uz pomoć bespovratnih sredstava EU. Na ovaj način Srbija će biti umrežena sa svim važnim železničkim centrima regiona i jugoistočne Evrope i na pravi način iskoriti svoj povoljan geografski položaj“, naglasio je Vesić.

Srbija trenutno gradi i rekonsktruiše preko 130 kilometara železničkih pruga, dodao je Vesić, i rekao da je do sada rekonstruisano preko 860 kilometara pruga.

„U planu je izgradnja dodatnih železničkih kapaciteta kao i rekonsktrucija i modernizacija postojećih pruga - preko 1.200 kilometara“, dodao je on.

Na kraju svog obraćanja ministar se zahvalio svima koji su podržali Srbiju kako bi dobila organizaciju izlobe EXPO2027 .

„Biće nam izuzetna čast da vaše cenjene države ugostimo u Beogradu na najbolji mogući način i da organizujemo događaj koji će se pamtiti“, naglasio je on.

On je rekao da sve zemlje bez obzira na stepen njihove razvijenosti rade i ulažu napore kako bi obezbedili smanjenje emisije štetnih gasova, kako bi obezbedili bolju zaštitu životne sredine .



Vesić je dodao da sve zemlje rade i na tome da obezbede što više električnih automobila, što postaje globalni trend.

„Time je značajnije to što Srbija radi kako bi unapredila auto-puteve takvom opremom kako bi bili sprmni za promene koje se dešavaju u svetu. Nije više pitanje da li ćemo za 10,15 godina koristiti električne automobile, nego da li ćemo imati uopšte priliku da koristimo neke druge jer će biti samo njih . Srbija mora da bude spremna i zato je važno da čujemo mišljenja drugih“, dodao je on u izjavi nakon obraćanja.

