PETKOVIĆ PORUČIO ALEKSIĆU: Dok svi koji vole Srbiju tuguju zbog žrtava Kurtijevog terora, on upire prstom u Beograd i kleveće Vučića! (FOTO)

Na društvenoj platformi "X" oglasio se Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković koji se osvrnuo na izjavu poslanika dela opozicije Miroslava Aleksića.

- Potpuni debakl je to što je Miroslav Aleksić perjanica srpske opozicije. Dok svi koji vole Republiku Srbiju tuguju zbog žrtava Kurtijevog terora, on upire prstom u Bg i kleveće Vučića da bi amnestirao prištinske ekstremiste i zločince. Ko te je bedniče platio da radiš to, imaš li imalo srama?! - napisao je Petković.

— Петар Петковић (@PetkovicPetar) 26. септембар 2023.

