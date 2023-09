Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković na vanrednoj konferenciji za medije govorio je o tragediji koja se desila u Banjskoj.

Petković je rekao da ovim putem želi da upozna javnost sa onim što se dešavalo u Banjskoj 24. septembra.

- Sazvao sam konferenciju kako bih upoznao javnost o svemu, kako bih sve obavestio zašto je Euleks bio odbijen od strane kosovske policije da učestvuje o istražnim radnjama o onome što se desilo u Banjskoj. Zašto svi ćute zašto je kosovska policija bila ta koja je obezbeđivala ono u čemu je i sam učestvovala. Euleks nije učestvovao u tome jer je kosovska policija želela da sakrije određene dokaze i istinu, a to je da su Srbi hladnokrvno i mučki ubijani - rekao je Petković

Petković je rekao da je Srbija došla do pouzdanih dokaza šta se zapravo dešavalo i da je reč o živim rečima, iskazima koji su dodatno potvrđeni i na poligrafu, da je Bojan Mijailović mučki i hladnokrvno ubijen, overen u glavu od strane kosovske policije nakon što se predao, ležao nakon što je lakše ranjen.

- Imamo dokaze. To je ono što su želeli da sakriju. Od ključne važnosti je naš zahtev da nezavisna komisija pogleda tela ubijenih - naveo je Petković.

On je dodao da su jedno sukobi, a drugo kada brutalno ubijete bespomoćnog čoveka.

- Kako dani prolaze, biće dokaza koji će razotkrivati laži Prištine, ali i saučesnika iz međunarodne zajednice koji Srbe nazivaju teroristima, a plaćene ubice organima reda. Mi smo juče od Euleksa zatržili dodatnu obdukciju, danas sam to tražio i od Lajčaka. Četiri dana pokušavaju da sakriju tela - kazao je Vučić.

Petković kaže i da je Kurti u ovoj brutalnoj akciji Prištini pokazao da mu je cilj da istera Srbe.

- On želi da protera srpski narod i to je pokazao u brutalnoj nasilnoj akciji. Jedno su sukobi, a drugo je kada ubijate čoveka koji krvari - dodaje on.

- Juče je bilo reči da će predati tela, a to nije učinjeno. Još jedna je stavr zbog čega je Svečlja zabrani Euleksu da učestvuje u istražnim radnjama, a to je da bi se sakrilo ko je u redovima kosovske policije. A mi imamo dokaze da su u tim redovima bile profesionalne ubice iz terorističkih kampova. Bio je poslat nalog da se ne vraćaju dok ne pobiju sve Srbe. Ideja je bila da se ceo prostor očisti od Srba. Naš jedini zahtev je da Kfor bude prisutan, da se povuče kosovska policija, ona nema šta da traži tu - naglasio je Petković.

- Od početka godine upucano je 6 Srba, nijedan Albanac do ovog tragičnog događaja. Takođe kosovska policija krije da je on stradao od eksploziva, a ne da ga je neko ubio. Postavili su barikade uz eksploziv. Lagali su da ćemo poslati vojsku, a ona nije bila ni u povišenom stepenu borbene gotovosti. Lagali su za vozilo da pripada žandarmeriji, a uvezeno je iz Hrvatske, kao i da je Milan Radoičić povređen i da se nalazi na VMA. Lagaće iz dana u dan, jer je konačan cilj da se pokaže veza između lokalnih Srba i Vojske Srbije, a ona ne postoji. Upozoravali smo i molili međunarodnu zajednicu da obuzda Aljbina Kurtija, jer ako se to ne desi doći će do reagovanja Srba. Sklonite kosovsku policiju i teroriste dovedene da ubijaju Srbe. Tražimo nezavisnu istragu, insistiramo da naši patolozi pogledaju sva tela, posebno tela Bojana i Igora - navodi Petković.

Kako je rekao, porodica je identifikovala tela, a Bojanovo telo je unakaženo, pola glave mu fali, cela desna strana, što je moglo da bude urađeno samo iz neposredne blizine.

- Bojan je u potpunosti unakažen. Cela desna strana glave mu je otkinuta. To je moglo samo iz neposredne blizine. Kada smo podneli zahtev da učestvujemo u obdukciji, odjednom su nam javili da je ona već obavljena, ko zna šta su uradili i slagali, ali puna istina će se otriti. Nikakva kosovska policija i organi reda nisu bili 24. septembra na severu KiM, već teroristička banda - saopštio je.

Petković je istakao da će se utvrditi cela istina o plaćenim ubicama koji su poslati u Banjsku da ubiju sve Srbe.