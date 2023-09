UNAKAZILI SRBE, SAD KRIJU TELA: Beograd ima dokaze da su Mijailović i Milenković brutalno ubijeni, iako su se predali

Srbija je došla do saznanja i svedoka koji tvrde da je Bojan Mijailović hladnokrvno i mučki ubijen iz neposredne blizine, i to nakon ranjavanja i nakon što se predao. Bukvalno je unakažen, cela desna strana glave mu je otkinuta. Takođe nam je važno da pogledamo i telo Igora Milenkovića. Na njima će se jasno videti kako su bili ubijeni. Kurti i Svečlja su to hteli da sakriju. Zbog toga je važno da nezavisna međunarodna komisija i eksperti zajedno sa srpskim patolozima obave obdukciju.

Ovakav zahtev juče je Euleksu poslao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, a posle otkrića da su dvojica Srba maltene streljani tokom vatrenog obračuna sa tzv. kosovskom policijom u Banjskoj. On je kazao da postoje zaštićeni svedoci koji su spremni da identifikuju sve Albance koji su učestvovali u brutalnim ubistvima. Inače, evropska misija nije bila uključena u istragu tragičnih događaja u kojem su stradali albanski policajac i trojica naših sunarodnika, jer je kosovska policija želela da sakrije mučka ubistva.

- Pokušavaju već četiri dana da sakriju tela. Ne dozvoljavaju Euleksu da učestvuje u istrazi i da se otkrije koji su Albanci učestvovali u brutalnom ubijanju Srba u Banjskoj, jer postoje izjave zaštićenih svedoka i o tome. Nikakva policija ni organi reda nisu bili na severu, već se radilo o bandama koje su otišle da pobiju sve Srbe - istakao je Petković, i navodi da je albanski policajac naišao na barikadu i da je stradao od eksploziva.

Pitanje je koliko će Srbiji biti dozvoljeno da se uključi u istragu, jer naše institucije nemaju pristup Kosovu i Metohiji. To će zavisiti samo od volje Euleksa koja može da omogući prisustvo patologa iz Srbije. U okviru istrage, kako je preksinoć rekao i predsednik Aleksandar Vučić, biće saslušan i potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić, kojeg je Priština označila kao ogranizatora sukoba u Banjskoj. Šef države je demantovao da je Radoičić ranjen, dodao je da se nalazi u centralnoj Srbiji i da postoje pitanja na koja će morati da odgovori.

Predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša rekao je da je u ovom trenutku neizvodljivo da dođe do napristrasne istrage, zato što Zapad isključivo interesuje pogibija pripadnika kosovske policijske službe, a ne pogibija građana Kosova i Metohije, srpske nacionalnosti:

- Insistiram na činjenici da to nisu neki diverzanti, teroristi, koji su došli iz druge države i izazvali haos. Ljudi koji su poginuli, koji su uhapšeni i koji su ranjeni su ljudi koji žive na tom prostoru i kojima su dozlogrdile mere koje preduzima vlada Kurtija - izjavio je Beriša i dodao da u ovom trenutku sve ukazuje na to da se kosovska policija neće povući sa severa KiM, nego da će nastaviti sa započetom akcijom u drugom obliku, kroz pretres i privođenja.

Posle krvoprolića u Banjskoj, jasno je da je jedini način da se smiri situacija na severu KiM, da o njegovoj bezbednosti brine Kfor, što je Beograd u više navrata predlagao. Međunarodna vojna misija saopštila je da nije poslala pojačanje na sever, ali se zato gomilaju policajci tzv. Kosova i pored toga što prema Briselskom sporazumu nemaju pravo da budu na severu KiM bez dozvole Srba.

Premijer Albanije Edi Rama pozvao je u četvrtak Kfor da "preuzmu kontrolu nad severom Kosova kako bi se sprečio svaki veći sukob".

- To je predlog koji sam ranije davao i na samitu NATO te sam opširno objasnio zašto. Svako oklevanje sada i odlaganje, uključujući i argumentaciju kako nemamo dovoljno trupa, može učiniti da intervencija Kfora sutra bude mnogo veća što se tiče trupa, ali i teža - rekao je Rama.

Tajani: Rešenje u diplomatiji Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani "osuđuje nasilje na Kosovu" i najavljuje zajedničku procenu sa ministrom Odbrane Gvidom Grozetom o "pretpostavci da se pojačaju snage Kfora na Kosovu kako bi se izbegli incidenti i žrtve". Tajani je uveren da Italija sa svojom sposobnošću za vođenje dijaloga sa svima može nastaviti da vodi ulogu u uspostavljanju mira "na toj teritoriji koja je veoma komplikovana i da rešenje nikada nije rat već diplomatija".

