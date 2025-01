Hil: I za Srbiju i SAD je važno da se poboljša odnos dveju zemalja

Američki ambasador u Srbiji Kristofer hil izjavio je danas da je i za Srbiju i za SAD važno da se poboljša odnos dveju zemalja i da se nastavi u pravom smeru, ocenjujući da će do toga doći.

On je za Javni servis rekao da SAD sa Srbijom imaju mnogo da razgovaraju, ne samo u bilateralnim odnosima, već i o Evropi, evropskoj bezbednosti i o ekonomskim pitanjima.

''SAD su prilično važan faktor u srpskoj ekonomiji, posebno u oblasti tehnologije. Imamo sve više i više ljudi, ne samo košarkaša, već imamo mnogo ljudi koji idu tamo-amo, imamo dodatne letove između dve zemlje. Tako da mislim da ćemo videti više, i mislim da će ovaj dijalog prihvatiti sledeća administracija'', naveo je Hil.

On je rekao da je Srbija sada u poziciji kada može mnogo više da se dogovara o mnogo više stvari, dodajući da je on optimista u pogledu budućnosti odnosa SAD i Srbije.

''Pitanje dijaloga je uvek ono što je zapravo rečeno i šta je zapravo dogovoreno da bi se krenulo napred. Ali privreda Srbije nastavlja da raste, raste interesovanje za njen uklopiv kvalitet sa SAD, tako da mislim da ćemo videti mnogo više napretka u tome'', naveo je on.

Govoreći o srpsko-američkim odnosima i američkim sankcijama ruskim kompanijama u koje je uključen i NIS, on je rekao da su SAD adekvatno razmotrile posledice sankcija NIS-u za građane Srbije.

''Uveravam vas da je ovo veoma pažljivo proučavano i veoma pažljivo sprovedeno. Sa stanovišta srpske privrede i srpskih potrošača, sa velikim uverenjem kažem da to neće uticati na srpsku privredu, niti će uticati na dostupnost ili cenu benzina u Srbiji. Ali, ne kažem da to neće biti važno za NIS, jer mislim da je to naš stav već neko vreme. Gledamo ovo pitanje još otkako je ova velika rafinerija prodata Rusiji i to je bilo veoma velikodušno sa srpske strane i sada vidimo da je Rusija imala mnogo više koristi od srpske privrede. Ne sviđa nam se šta je Rusija uradila s tim naročito u svrhu agresije na Ukrajinu, ali mislim da je to i nešto na šta srpski narod i Vlada Srbije treba da se osvrnu jer nema smisla gubiti suverenitet u oblasti benzina, a ja mislim da ćemo tamo videti neke promene'', rekao je Hil.

Istakao je da očekuje da Rusija u nekom trenutku u budućnosti ponovo ''postane igrač'' u evropskom energetskom prostoru, ali ne dok traje rat u Ukrajini.

''Pre samo nekoliko godina, jedini izbor prirodnog gasa za Srbiju bila je Rusija. Mislim da će Srbija imati neke izbore u tome. Imaće neke dodatne mogućnosti. I kao što znate, potpisali smo sporazum sa Srbijom, američko-srpski sporazum, o svojevrsnom strateškom pristupu energetici i mislim da će to biti i tema našeg strateškog dijaloga o kome smo maločas razgovarali'', rekao je ambasador.

On je rekao je je potrebno promeniti vlasničku strukturu u NIS-u, ističući da sankcije SAD podrazumevaju sankcije NIS-u kao preduzeću u većinskom ruskom vlasništvu.

Autor: Marija Radić