PREDSEDNIK VUČIĆ IZ PARIZA: Očekujem dobar i sadržajan razgovor sa Makronom u 'četiri oka'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras u Parizu, gde boravi na mirovnom forumu, da ga očekuje veoma dobar, sadržajan i važan razgovor u "četiri oka" sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, a da će više informacija o toku i temama razgovora možda moći da saopšti sutra ujutru.

"Ne zaboravite da smo mi u Granadi dugo razgovarali i ja to neću zaboraviti predsedniku Makronu. U jednom teškom trenutku za Srbiju, kada smo bili pritisnuti sa svih strana. Predsednik Makron je izdvojio sat vremena da razgovara sa nama i nije mu to bio problem. To je bilo neposredno posle Banjske, kada se očekivala salva napada. Ja mislim da Srbija to mora da poštuje, nadam se da ćemo moći da ga uskoro ugostimo u Beogradu", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da su njegovi razgovori sa Makronom uvek trezveni i da, iako se njihovi stavovi po pitanju KiM razlikuju, gledaju šta se može učiniti po pitanju očuvanja mira i stabilnosti.

"Sada gledamo kako da napravimo neke stvari koje su dobre za očuvanje mira i stabilnosti, koje ne štete našim nacionalnim interesima, a koje takođe pogoduju Francuskoj da bude sigurna da neće biti novo žarište i da se stvari polako rešavaju", rekao je Vučić.

Istakao je i da se na marginama Pariskog mirovnog foruma sastao sa predsednikom Vlade Kraljevine Belgije Aleksandrom de Kroom sa kojim je razgovarao o svim važnim bilateralnim pitanjima između Srbije i Belgije.

"I o KiM, o tome kako može da se nastavi dijalog i šta je to što može još da se uradi. Razgovarali smo i o izveštaju Evropske komisije", rekao je Vučić.

Istakao je da je De Kro očekivao da će se on žaliti i kukati zbog izveštaja, ali dodaje da osim što se ne slaže oko ocena vezanih za KiM, sve drugo u izveštaju je "fer".

"Ostvaren je napredak. Meni je posebno drago zbog brojnih laži iznetih u javnost, jer smo dobili dobre ocene i dobre pohvale za usvojene zakone u oblasti medija. Neki ljudi mi stalno pokazuju Srbiju kao nedemokratsku zemlju, pri tome koristeći prava kakva niko drugi ni u jednoj drugoj zemlji nema", rekao je Vučić.

Vučić je ocenio da te stvari polako dolaze na videlo i da ljudi iz Evropske komisije i Evrope to uspevaju da vide.

"Razgovarali smo bukvalno o svim temama i mogli bi smo u martu da očekujemo posetu belgijskog premijera našoj zemlji", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da mnogi žele da Srbija već sutra uđe u Evropsku uniju, da iako je u toku izborna kampanja, ne želi da na taj način laže narod.

"Može da bude izborna kampanja sto puta, ali ja da lažem narod neću. Niko neće ući ni ove, ni sledeće, ni one tamo. Niko sa Zapadnog Balkana, ni Ukrajina, ni Moldavija", rekao je Vučić.

Dodao je da do ulaska Srbije u EU postoji mnogo poteza između i stvari koje Srbiji mogu da pomognu.

"Možemo li da budemo deo jedinstvenog ekonomskog tržišta? Možemo li konačno, što nam je važno za naše kamione, da dobijemo tu zelenu liniju i da prolaze, a ne da na svakoj granici gube po 20 sati? Možemo li mi u regionu da se povežemo da nam kamioni ne stoje na granicama? Time ćemo uštedeti od sedam do 15 odsto ukupnih operativnih troškova. Dajte da razgovaramo o stvarima koje su pragmatične, koje mogu olakšati život našim ljudima, koje mogu povećati naš životni standard, dok ne dođe taj trenutak kada će raspoloženje u Evropi biti drugačije po pitanju evrointegracije", rekao je predsednik.

Predsednik Vučić je naglasio da do ulaska Srbije u EU imamo novi plan rasta koji je nedavno u Beogradu predstavila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Naravno, to će zavisiti od naših odnosa sa Prištinom i sve to znamo i ništa to nije tajno. Verujem da, iako mi niste verovali kada sam vam u studiju rekao, nema ništa od sankcija, iako su nam ih danima i nedeljama najavljivali. Ja sam bio u pravu, jer ja znam i snagu Srbije i znam kako možemo da se izborimo za svoje interese", naglasio je Vučić.

Dodao je da je zato važno da Srbija gleda i čuva svoje nacionalne interese, da uvek bude na evropskom putu i uvek i u svakom trenutku brine o svojim prijateljima i ne okreće im leđa u teškim trenucima.

"Istovremeno da gledamo šta je to što možemo da dobijemo i učinimo za Srbiju. Da jedna relativno mala zemlja na vetrometini, sa tako velikim problemima koje nosi na svojim leđima, kao što je Kosovo i Metohija, uz nedobronamerne kritike mnogih, može i mora da opstane i da se bori za svoje interese", zaključio je Vučić.

Govoreći o zahtevu američke ambasade u Prištini za hitnim formiranjem ZSO, zamoljen da prokomentariše njihov stav da će predloženi oblik zajednice biti u skladu sa tzv. ustavom Kosova, Vučić je upitao da li to znači da u tom slučaju Srbi sa KiM još danas mogu da je osnuju.

"Ako je nešto u skladu sa ustavom tzv. Kosova, a šta smo to mi pregovarali u Briselu? Šta je uopšte pregovarano? Šta smo potpisivali? To znači da Srbi mogu još danas da je osnuju ako je u skladu sa ustavom Kosova", zaključio je Vučić.