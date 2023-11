PREDSEDNIK SRBIJE U SANU: Jedino večno za naš narod jesu SANU, SPC i srpska država! Ovo je naš hram nauka i umetnosti

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti obeležavanja Dana Srpske akademije nauka i umetnosti.

Svečanost u punoj sali otpočela je intoniranjem himne Bože pravde, posle čega je počelo obeležavanje 182. godišnjice SANU.

Obraćanje predsednika Srbije

- Danas mi je čast i privilegija da mogu da govorim na 182 godina SANU. Svi mi koji se bavimo drugim poslovima smo prolazni, a ono što je večno za naš narod su SANU, SPC i srpska država - rekao je predsednik te nastavio citatom Nikole Tesle:

- S vremena na vreme u retkim intervalima veliki duh otkrića pohodi našu zemlju da bi saopštio tajnu koja će unaprediti čovečanstvo. On odabira najsposobnijeg i najzaslužnijeg i šapuće mu tajnu na uvo. Kao blesak svetlosti dragoceno znanje dolazi. Kad uhvati skriveno značenje srećnih vidi magičnu promenu. Čuda koja on vidi, mada udaljen u vremenu, desiće se. Mada on to zna, nema ni trunke sumnje u njegovom umu i svakom vlaknu tela on oseća. To je velika ideja. Ovako je podaren sa višeg mesta neverovatnim talentom govorio Nikola Tesla.

- Taj veliki duh otkrića na koje se poziva naš veliki naučnik rukovodio je osnivače današnjeg SANU. Duh otkrića pod svodovima ovog uzvišenog doma daje nam moć da vrlo jasno čujemo snažne note Isidore Žebeljan okupane u raskošnim bojama koje sunce daje vitražima Mladena Srbinovića. Kroz misli prođu, čini mi se svakom Srbinu, duhovitosti kojima su nas počastili, ali i ozbiljnosti Matija Bećković i Dušan Kovačević, neke od njih zna celo srpstvo. Članove svoje akademije Francuzi smatraju besmrtnicima, stavljajući njihovo delo visoko iznad njihovih zemaljskih života. Tako i ako to ne umemo uvek da pokažemo duhovno je visoko iznad materijalno i ovde kod nas. Ovo je naš hram nauka i umetnosti, vi ste ti vrhovni sveštenici. I zuato potpuno razumem, bivšeg predsednika današnjeg laureata akademika kostića kada kaže da Ivo Andrić je još uvek član SANU. Članovi SANU su i danas Nobelovci - rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio na akademike poput Pupina, Milankov i Mendeljejev.

- Rečnik SANU je najkompletniji i najobimniji rečnik srpskog jezika. Tražeći u njemu svoje tačne reči kojima bih vam se obratio shvatio sam da moj zadatak nije lak, već je i apsolutno nemoguć. Kako sa govornice sa koje je svoju prisutnu besedu čitao Milorad Pavić mogu sebe da smatram kadrim da pročitam nešto što sam napisao? Kako u kući u koju Handke smatra za svoju imam pravo da uzmem reč? Kako da govorim o istoriji na istom mestu gde i veliki Ekmečić? Kako da umetnosti zborim u zgradi gde je izlagao jedan Otašević? I sada iznenađenje mnogih neće nastupiti slovenska antiteza niti izlivi lažne skromnosti. Moja skrušenost pred duhovima velikana stvar je i vaspitanja i najiskrenijeg osećanja, poštovanja i pijeteta prema delu onih koji je većini nas smrtnika nedostižno. Dozvolite mi da umesto tih reči, samo u nekoliko rečenica, obićnim ukažćem na probleme sa kojima se danas suočavamo i sa kojima ćemo se tek suočavati.

Svečanosti prisustvuje i patrijarh SPC Porfirije a zvanicama obratio i predsednik SANU akademik Zoran Knežević.

Predsednik SANU je podsetio na korene i nastanak Akademije pa održao besedu rekavši da je to dom najviših stremljenja. Naglasio je da među članovima Akademije postoji svest o svim opasnostima i otvorenim pitanjima sa kojima se svi suočavamo a koji pogađaju naš narod i našu sredinu, ali i ostatak sveta poput klimatskih promena i veštačke inteligencije, bede i siromaštva u svetu.

Dodeljena medalja SANU Medalja SANU dodeljena je akademiku dr Vladimiru S. Kostiću, neurologu i direktoru te klinike.

Kad je reč o našem narodu, to je pre svega pitanje Kosmeta, starenje našeg stanovništva...

- SANU ostaje nacionalna akademija duboko ukorenjena u naš narod i društvo, spremna da pruži svaku moguću i stručnu pomoć na sva pomenuta i strulna pitanja - naglasio je Knežević dodajući da će izbori za članove SANU biti održani naredne godine.

Autor: