BRNABIĆ: Đilas obećao da se povlači iz politike kada plata pređe 800 evra - Danas je 830 evra, a gde je on?

Predseednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da sve stranke u opoziciji okuplja mržnja prema Aleksandru Vučiću i da će građani 17. decembra birati između dve opcije – tima koji vodi Aleksandar Vučić i tima koji vodi Dragan Đilas.

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi, podsetila gledaoce na izjavu Dragana Đilasa iz 2014. godine kada je rekao da će se povući iz politike kada prosečna plata u Srbiji bude 800 evra a nezaposlenost manja od 10 procenata.

- Napustiću politiku ako plata u Srbiji dostigne 800 evra a nezaposlenost ispod 10 odsto, izjavio je pre 9 godina Dragan Đilas. Iz njihove perspektive, dakle iz perspektive čitave opozicije čiji je gazda Dragan Đilas, to zaista i nije bilo moguće. Oni nikada nisu verovali u ljude, u naše građane. Da su verovali, oni bi znali da ukolko postoiji vlast koja se trudi, koja radi i koja se trudi da ispuni sve potencijale njenih građana, to jeste moguće. Narod 17. decembra bira da li će Srbiju voditi tim oko Aleksandra Vučiča ili tim oko Dragana Đilasa. Razlika između liste Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, i svih ostalih listi je upravo to – mi verujemo u ljude. Hajde da u decembru pomognemo Đilasu da ispuni obećanje koje je dao građanima Srbije 2014. godine, mada ja iskreno ne verujem da će se to desiti - izjavila je Brnabić.

Ona je svoj stav pojasnila rečima da je neispunjavanje obećanja manir opozicije. „To je njihov modus operandi. Ono što kažem danas, sutra ne važi, a danas pričam jedno, sutra ću pričati drugo. Šta su rekli za Đorđa Miketića, jesu rekli pre dva dana da se povlači iz kampanje? Jesu. Jel čovek sinoć dao intervju u Zagrebu, koji ovde prenose tajkunski mediji? Jeste. I šta sad? Tako su lagali isto da smo platili Stiva Voznijaka da dođe u Srbiju, zato što poalze od sebe. Oni ne veruju da je moguće da neko poželi da poseti našu zemlju, zato što njih to ne zanima, ne mogu da shvate to. Čovek koji je svetska legenda, koji je napravio prvi kompjuter, univerzalni daljinski upravljač... I jedini njihov komentar na to je da smo ga mi platili. Da li smo čuli izvinite što smo lagali? Nismo. Da li ćemo čuti? Nećemo“, rekla je predsednica Vlade.

Brnabić je rekla da građani Srbije dobro pamte koliko su propadali u vremenu kada su na vlasti bili oni koji bi danas da se vrate u fotelje. „Oni su uspeli da urade u Srbiji nešto što nije uspeo da uradi ni rat, ni sankcije, ni bombardovanje. Iako smo prema mišljenju Zdravka Ponoša sami krivi za bombaradovanje, nije kriv NATO. Oni su ljudi uspeli da ostave pola miliona građana Srbije bez posla. Znači tih pola miliona ljudi je preživelo sve te nedaće, ratove, ali Dragana Đilasa nisu uspeli da prežive. Aleksandar Vučić duboko veruje u sve ljude u Srbiji, i u te koje je Đilas ostavio bez posla. Snaga je u ljudima – kada verujete u ljude, verujete u njihovu sposobnost, verujete u njihovo znanje. Kada verujete u njih, znate da su tim ljudima potrebni putevi. Jer kada izgradite put, onda će doći investiror i naši ljudi će pokazati šta znaju i koliko vrede. I zato nam prosečna plata ove godine dolazi do 830 evra, sve je bolje nego što je bilo. Nama je natalitet kontantno padao jer je budućnost u Srbiji bila neizvesna, ljudi nisu znali da li će imati sutra posao koji imaju danas, takvo je okruženje bilo. Stopa nataliteta u Srbiji danas je najveća u ćitavom regionu. Ali imamo još ambicioznije ciljeve“, navela je Brnabić.

Kako je predsednica Vlade rekla, opoziciji i njima bliskim medijima predsednik Vučić je dežurni krivac za svaki događaj, pa tako i za onaj sa kojim nema nikakve veze.

- Sve što kompletna opozicija ima da ponudi narodu su pogrdne pesme na račun Aleksandra Vučića. Čak i naši prijatleji iz SPS-a, kada to urade, dobiju naslovne strane na tajkunskim medijima. I naravno, u tim medijima je za to kriv Aleksandar Vučić, što se pevala pogrdna pesma o njemu. Kriv je u tim medijima i što se Miketić drogirao. A ti mediji, nisu u stanju da isprate ni vest da je osnivač Epla došao u Srbiju, da postaje Srbin. Prvo nas optužuju da smo ga platili da dođe, kada se dokaže da to nije istina, onda se prave kao da ta vest ne postoji. Da li je moguće da se oko nekih stvari ne možemo složiti, da je dobro za našu zemlju što je jedan takav genije došao da nas poseti? - zapitala se premijerka.

Ona je istakla da je neverovatno da opozicija priznaje da im je briga o građanima tek na trećem mestu.

- Dragan Đilas je rekao da je državna politika tek treća faza. Prva faza je da se osvoji vlast, druga je da se podele funkcije a tek onda na dnevni red dolazi Kosovo i Metohija, putevi, bolnice... Polako ljudi, vi prvo glasajte za nas i nemojte ništa da nas pitate o ideologiji i programu, to ćemo da se dogovorimo nakon što podelimo funkcije. A za 12 godina njihove vlasti nikada, niti jednog jedinog dana, građani nisu došli na dnevni red. Bilo je prvo osnivanje njihovih kompanija, pa njihovih marketinških agencija za sekunde, koji je Dragan Đilas vodio sa svojim mašinskim mozgom... Nama nisu važne fotelje. Da imamo funkcije, a da Srbija propada? Neka hvala, Aleksandra Vučića to ne zanima. Njih sve spaja mržnja prema Aleksandru Vučiću, umesto da ih okupljaju iste vrednosti i ciljevi - rekla je premijerka i nastavila:

- Pitala bih našu opoziciju da li vi stvarno mislite da Srbija ima vremena da vas čeka? Da čeka vas da pravite neke tehničke Vlade, delite funkcije među sobom, pa da tek onda možda dođu građani na red? Da li mislite da će Aljbin Kurti sedeti skrštenih ruku i čekati vas da se dogovorite? Pa njemu odgovara da Srbija stane, da stagnira. A mi kažemo upravo suprotno – Srbija ne sme da stane i to ne smemo da dozvolimo. Prosečna plata do 2027. biće 1,400 evra, prosečna penzija minimum 650. evra, minimalac takođe 650 evra. Fokus na zdravstvo. Da imamo inovativne lekove na listi RFZO, koju smo juče dodatno proširili. Želimo da naši građani imaju najbolje i najmodernije lečenje u Srbiji, da možemo da lečimo sve retke bolesti kod nas. Da posvetimo više pažnje zdravlju žena, da imamo mamograf u svakoj bolnici. Ono što je nama važno jeste da nastavimo da sa našim građanima gradimo pobedničku Srbiju, da se borimo, da se borimo, i da se borimo. Ima Srbija još mnogo potencijala u sebi koji su ostali neostvareni a koje ćemo mi zajedno sa našim narodom ostvariti - završila je Brnabić.

