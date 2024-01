VOJNI ROK - POBEDNIČKI PREDLOG U HIT TVITU ! Siniša Mali: Jaka vojska je za naš garant mira i slobode!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama i komentariše najaktuelnije teme.

Gosti "Hit Tvita" večeras su bili ministar finansija Siniša Mali, Dragan J.Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera i Zoran Anđelković, bivši predsednik Izvršnog veća KiM.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogi hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Najveći broj glasova dobio je predlog broj 3 - VOJNI ROK.

PREDLOG BROJ 1: Međunarodni faktor

Vučićević je rekao da je Andreas Šider učestvovao kao kontrolor izbora i sam birao koja će biračka mesta da posete u toku izbornog dana. Dodaje da su obišli 6 izbornih mesta i da su potpisali zapisnik u kojem stoji da nemaju nikakvih primedbi.

- Naknadno, dva dana kasnije, oni na pritisak dugmeta i poziv nekog tajkuna menjaju priču i pričaju kako izbori nisu pošteni - rekao je Vučićević.

Dodaje da je i Bilček bio glavni za posmatranje izbora u Srbiji i takođe rekao da su izbori protekli u najboljem mogućem redu.

- Očigledno je da ovo nema nikakve veze sa realnim stanjen na terenu - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da je prvog dana posle izbora Marinika Tepić rekla da imaju na hiljade, na desetine hiljada dokaza o izbornoj krađi, a evo posle skoro mesec dana od izbora nisu pokazali ni jedan jedini dokaz.

- U ulozi posmatrača ovih izbora pojavio se i Savo Manojlović, koji je juče držao mitinge i blokirao Srbiju, sada je rešio da bude posmatrač. Gotovo svi u vrhu vlasti bili su protiv ovih izbora. Gotovo svi. Predsednik Vučić je gotovo sam odlučio da se ide na ove izbore, i dobio je sve opklade. Na ove izbore predsednik Vučić i njegova koalicija izašli su sa konkretnim rezultatima i građani su glasali za te rezultate - rekao je Vučićević.

Kako kaže, glasao je i sam zbog svojih šestoro dece i njihove budućnosti, kao i zbog programa, zbog onoga što je urađeno i što će tek biti urađeno.

Anđelković je rekao da da je koalicija za nasilje imala na svim biračkim mestima članove biračkih odbora kojis u potpisali zapisnike. Dodaje da su plus imali i nekoliko pomagača, CRTU, Kreni pokreni i tzv. Proglas.

- Tri strukture posmatrača koji su bili tamo, plus strani posmatrači, koji ni na jednom mestu nisu videli nikakav problem, oni su sada nezadovoljni i traže nekog "gonzalesa" - rekao je Anđelković.

Kako kaže, svi imaju primerak zapisnika sa biračkog odbora. Dodaje da postoji problem da oni nisu imali rezultate dugo, jer im je navodno pao program.

- Kada onaj na biračkom mestu, član biračkog odbora, kada vidi loše rezultate on neće da javi centrali, on pobegne kući jer ga je sramota i čeka jutro da vidi da li je on najgori ili ima gori od njega. Zato zapravo nisu mogli da prikupe materijale - rekao je Anđelković.

Vučićević je rekao da ako je potpisano na biračkom mestu, onda nema krađe.

Mali je rekao da su izbori bili čisti kao suza, dodaje da je pitanje kada će bilo koji naredni izbori biti čisti kao ovi.

- Kome se isplati stabilna, nezavisna i sigurna Srbija. Neko je uložio novac kako bi se promenila vlast u Srbiji. Zahvaljujem svim građanima koji su glasali za našu listu. Kome je u interesu da bude lider u regionu i da vodi nezavisnu stabilnu politiku Srbija? NIkome. Svi su se radovali protestima i nemirima koji su se dešavali u Srbiji - rekao je Mali.

Kako kaže, vodiće politiku samo u interesu srpskog naroda a ne nekih sa strane. Dodaje da ovi ljudi koji protestvuju mnogo škode ugledu Srbije.

- Ovo sve govori da ljudi koji ovo rade, a znaju da je sve bilo čisto kao suza, koliko mrze svoju zemlju i koliko znaju da škode svojoj zemlji dok rade sve to - rekao je Mali.

Kako kaže, oni osim reči mržnje prema predsedniku Vučiću nemaju šta lepo niti šta konkretno da kažu.

Vučićević je podsetio na Jovanjicu i koju su aferu od toga pravili, kako bi se na kraju utvrdilo da je sve laž, i nikoga nije briga sada za to.

Mali je rekao da oni polaze od sebe. Dodaje da su na prošlim izborima oni izjavili da su čvrsto za to da se ne uvode sankcije Ruskoj federaciji, da bi posle odjednom promenili mišljenje.

- Oni sve vreme lažu i polaze od sebe, oni zapravo govore kako bi oni vodili ovu Srbiju.

Komentarišući hapšenje Nikole Sandulovića, Vučićević je rekao da o njemu svi znamo sve, ali da mržnja pojedinih "Srba" prema svemu što je srpsko i potreba da se pokažu kako su evropejci i demokrate nije jasna.

- To je sve organizovano da bi se nešto isprovociralo, a kako bi se reklo da se u Srbiji dešava neki teror - rekao je Vučićević.

Mali je rekao da su dobili veliko poverenje građana Srbije i da je sada veliki posao pred njima, dodaje da zbog toga treba da budu jedinstveni i složni.

- Čeka nas veliki broj izazova, a veliki rad i odgovornost je tek pred nama. Ne želim više da pričam ni o opoziciji ni o njihovoj politici. Neka protestvuju dokle god je to mirno. Mi ćemo se potruditi da ispunimo svako obećanje koje smo dali, pa i više od toga - rekao je Mali.

PREDLOG BROJ 2: Finansijski bilans

Mali je rekao da sa predsednikom vodi svakodnevno već 10 plus godina konstruktivne i teške razgovore. Dodaje da svi treba da budu svesni da već 4 godina traje velika kriza u svetu.

- Velike stvari se menjaju, ceo svet se menja i tome se treba prilagoditi i izaći iz toga kao pobednik - rekao je Mali.

Kako kaže, ono što građani treba da znaju jeste da su javne finansije nikada snažnije, jače i stabilnije.

- Imamo rast 2,5 posto našeg BDP, prvi put nam je u prošloj godini bio preko 69 milijardi evra. Naša ekonomija i dalje raste, dok je ceo svet u recesiji. U istoriji nismo imali veći broj zaposlenih i nižu stopu nezaposlenosti - rekao je Mali.

Kako kaže, 4,5 milijardi evra stranih direktnih investicija i javni dug smo sačuvali na 52 posto a imamo i dodaje, nikada veće rezerve.

- Nikada nismo bili stabilniji i jači. Dodaje da je "problem" sa predsednikom Srbije taj što nikada nije zadovoljan i što hoće uvek više i bolje. Imamo lidera kojeg nema ni jedna zemlja u svetu. Svaki izazov koji smo imali, rešavali smo bez predaje - rekao je Mali.

Kako kaže, ove godine hoće više da ulažu u poljoprivredu, kao i u energetiku. Dodaje da će prvi proizvodni pogon za električnu energiju biće uskoro otvoren. Kako kaže, ulagaće se više i u turizam, u svaki salaš, svaku etno kuću, ali i u zdravstvo, domove zdravlja, bolnice i kliničke centre.

- Imamo spremnih i nekoliko desetine škola koje treba da rekonstruišemo - rekao je Mali.

Kako kaže, kada je deficit u pitanju, projekcija prošle godine bila je 3,3 odsto, a na kraju smo završili sa 2,2 odsto. Dodaje da je važno da građani znaju da imamo predsednika koji je danas sam rekao da ima nepisani ugovor sa Srbijom, jer je voli najviše na svetu.

- Ono što je građanima važno, ispunili smo svako obećanje koje smo dali i na pravi način smo uspeli da ne samo sačuvamo stabilnost, već i da u najvećoj svetskoj krizi naša ekonomija raste - rekao je Mali.

Vučićević je rekao da od onih koji sebe nazivaju opozicijom u Srbiji, da od njih nema ništa.

- Nisam ja nikakav ekonomski stručnjak, ali mislim da treba da verujete u viziju predsednika Vučića, i vi i ja i svi mi. Podržavam politiku predsednika Vučića i mnogo pre nego što je došao na vlast . Ja od tada znam da je on najtalentovaniji i najhrabriji političar u Srbiji - rekao je Vučić.

Kako kaže, on je vrhovni inženjer srpske politike.

Mali je najavio i prikazao kako će da izgleda nacionalni stadion koji će biti u Beogradu.

Mali je rekao da je EXPO šansa da dalje nastavimo naš rast i naš razvoj. Dodaje da će se u narednim godinama raditi sa svim zemljama sveta, imaćemo dodaje, priliku da unapredimo trgovinu i Srbiju uopšte.

- Hajmo svi samo da zamislimo kakva će Srbija biti ako sve ovo uspemo da završimo i uradimo do 2027. godine - rekao je Mali.

Kako kaže, sve zemlje sveta se bore da budu domaćini takvog jednog događaja. Dodaje da je to velika čast i ekonomski pokretač jedne zemlje i regiona.

- Jasni su ciljevi, a to je uspešna Srbija, treba nam jedinstvo i da se što veći broj ljudi priključi tome. 2027. godine, naša zemlja izgledaće potpuno drugačije - rekao je Mali.

PREDLOG BROJ 3: Vojni rok

Anđelković je rekao da se zemlja ne brani iz kafića, čovek mora da oseti da pripada zemlji. Dodaje da onoliko koliko imamo jaku vojsku toliko smo sigurni da ćemo imati mir.

Mali je rekao da je to jedna od ideja u kojoj ne treba postavljati pitanje novca. Dodaje da ako uložimo u rekonstrukciju kasarni, ulažemo u našu zemlju.

- Jaka vojska je za naš garant mira i slobode. Ako sagledamo situaciju u svetu i sve konflikte koji se dešavaju, bilo bi neodgovorno od nas da ne razmišljamo o svojoj bezbednosti i o tome da ne jačamo svoju vojsku - rekao je Mali.

Kako kaže, treba da se jača kult zastave i himne, dodaje da sve uspešne i velike zemlje to rade.

- Mi već imamo profesionalnu vojsku, a sada želimo da imamo obavezni vojni rok, da imamo mlade koji će proći kroz obuku i da izgrade osećaj pripadnosti. Ovo nije zamena za profesionalni deo aparata - rekao je Mali.

Maša iz Kraljeva je glasala za predlog broj 3, za uvođenje vojnog roka. Dodala je da je to jedna od boljih stvari koji je čula od početka godine.

Aleksandra iz Kruševca glasala je za predlog broj 3. Ističe da je apsolutno saglasna da treba da se uvede ponovo služenje vojnog roka.

Ministar Mali je glasao za predlog broj 2. Dodaje da bez jakih finansija nemamo ni novca ni za vojsku, ni za ostale stvari. Ističe da će oko 20. januara izneti prezentaciju svega onoga što će uraditi do 2027. godine.

Dragan J.Vučićević je glasao za broj 3. Dodaje da je to jako važno, i da je jako važno vraćanje vojnog roka.

Zoran Anđelković je rekao da glasa za predlog broj 2.

