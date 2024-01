'SRBIJA JE SUVIŠE JAKA DA BI NEKI ZLOBNI LJUDI MOGLI DA JE SRUŠE SVOJIM KOMENTARIMA' - Vučić poslao snažnu poruku iz Ruskog doma (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Ruski dom u Beogradu, a sada je sa Instagram naloga "avucic" poslao snažnu poruku.

- Srbija je suviše jaka da bi neki zlobni ljudi mogli da je ruše i sruše svojim komentarima - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara, što je sada posebno istakao.

- A šta mene briga kako će da se tumači. Trebalo je da budem više puta. Nekoliko puta sam otkazivao, slučajno se dogodilo da budem dana. Šta mene briga ko će to kako da tumači. Stavite se u moje cipele. Pobedio sam dva puta na predsedničkim izborima u prvom krugu - i to sam 58 i 60 posto. Uz veliki broj kandidata. Pobedio sam ih učestvujući u kampanji kao nosilac liste na svim mogućim izborima, uz neverovatnu razliku, i to posle 12 godina na vlasti. A što bi mene interesovalo ko će kako šta da komentariše? Suština politike koju vodim je sveopšti progres u različitim sferama društvenog života, i zato nam je taj EKSPO 2027 od izuzetnog značaja. Druga stvar, bez koje ta prva ne bi bila moguća, je da je Srbija nezavisna, suverena i slobodna zemlja. Da li vi stvarno mislite da ja treba da brinem o svakom komenataru bilo koga iz sveta? O tome šta će da kaže Šider ili bilo ko? Srbija je isuviše jaka da bi neki zlobni ljudi mogli da se ruše i sruše svojim komentarima. I prijateljstvo dvaju naroda ne možete u trenutku kada su teška vremena da stavljate po strani, zato što vam je tako lakše, jer onda to nije prijateljstvo. Prijateljstvo se dokazuje i pokazuje u teškim vremenima. Ja sam ponosan što Srbija svoj obraz nije pogazila - odgovorio je predsednik Vučić na pitanje da li brine kako će biti komentarisana njegova poseta Ruskom domu.