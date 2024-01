'Nije poziv na rat, ali odustati nećemo'; Sad je pitanje hoće li mladići u Srbiji 100 ili 120 dana u vojsku?

Ministarstvo odbrane i Generalštab neće odustati od inicijative za ponovno pokretanje služenja vojnog roka, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević.

Poručio je da je važno naglasiti da to nije poziv za rat, već razumevanje svih bezbednosnih aspekata geopolitičkih okolnosti, situacije u državi, situacije u regionu i pre svega budućnosti Republike Srbije.

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević rekao je za Javni servis da to ministarstvo i Generalštab Vojske Srbije neće odustati od inicijative za reaktiviranje obaveznog služenja vojnog roka.

"Mi smo dostavili zvaničnu inicijativu ka vojnom kabinetu predsednika države, predsednika Republike. Čućemo njegova izjašnjenja, odnosno, njegovih saradnika. Nakon toga ide javna rasprava. Poslednja instanca su vlada, odnosno Narodna skupština, novi saziv Narodne skupštine", rekao je Vučević.

Istakao je da ostaje pitanje da li će, ako se reaktivira, vojni rok trajati 100 ili 120 dana.

"Naš predlog je najduže do četiri meseca i mi ćemo, naravno, ako država to prihvati, tražiti i jedan vremenski okvir da možemo pripremiti kasarne, regrutacione centre za uslove za prihvat mlade vojske, novih regruta u skladu sa savremenim okolnostima života. Ne želimo da vratimo vreme u sedamdesete, osamdesete ili devedesete, nego da ti momci, budući vojnici, ponos Srbije, imaju najbolje moguće uslove za život u kasarnama", naglasio je Vučević.

"Nastavljaju se sveukupni politički pritisci na Srbiju"

Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Vučević je ocenio da je realnost da se protiv Srba na KiM pokreću novi sudski postupci za navodne ratne zločine i da se na taj način celoj srpskoj zajednici šalje poruka da nisu poželjni ili ne mogu da ostanu i opstanu na prostorima gde vekovima žive.

"Drugo, sigurno je da se nastavljaju politički pritisci, sveukupni politički pritisci na Republiku Srbiju po pitanju Kosova i Metohije, ali ne samo pitanju Kosova i Metohije, mislim da je tu naravno pitanje i odnosa prema Ruskoj Federaciji danas, imamo pitanje i pokušaja unitarizacije Bosne i Hercegovine, pitanje odnosa u regionu. Nimalo lak period, pre svega, rekao bih, u narednih šest meseci, ne samo do kraja januara, a Kosovo i Metohija će biti dominantna tema", istakao je Vučević.

Kako je dodao, Beograd treba da nastavi da bude maksimalno konstruktivan, čuvajući državne i nacionalne interese, ali i da ima jasno definisane crvene linije.

Miroslav Lajčak je rekao da očekuje da će Beograd i Priština doći do dogovora do kraja januara. Vučević je ocenio i da nije realno da se, ne do kraja januara, nego do kraja godine postigne nešto što se nije postiglo decenijama.

"Manevarski prostor Beograda je površine petoparca"

Na pitanje kakav je manevarski prostor Beograda u ovom trenutku, Vučević je ocenio da je taj prostor "površine petoparca".

"Samo oni koji su veoma vični geopolitici, politici, strategiji pa i taktici mogu da održe ili sačuvaju loptu na takvom malom ili suženom, skučenom manjvarskom prostoru. To je prosto posledica stvari koje su se dešavale od Berlinskog kongresa do danas. Ko ne želi to da sagleda kao jedinstven niz događaja ili sled činjenica koji nas vode ili dovode do ove situacije, ne razume pitanje Kosova i Metohije", naveo je Vučević.

Dodao je da je potrebno posmatrati sve što se dešavalo, a ne samo događaje od 2007, 2008. ili 2012. godine.

"Mislim da Albanci prave jednu istorijsku grešku koristeći nesporno svoju dominantnu demografsku poziciju na Kosovu i Metohiji. Čine velike greške prema po Srbe, a to se nikada istorijski ne isplati. Mislim da narod koji je dominantan u smislu brojnosti nikada ne treba da radi onom narodu koji je malobrojniji u tom trenutku kao što se danas dešava Srbiji na Kosovu i Metohiji od strane Albanaca. Mi Srbi smo pravili u određenim istorijskim periodima greške i prema Albancima i prema sebi. Bojim se da Albanci nisu izvukli nikakvu pouku i naravoučenije iz svega toga i rade još gore stvari nego što može iko da pretpostavi, a to u daljem razvoju događaja ne mislim da može da se vrati na dobro", ocenio je Vučević.