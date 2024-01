MNOGIMA SE NE SVIĐA SUVERENA SPOLJNA POLITIKA SRBIJE! Rajić za Pink: Pritisci sve agresivniji (VIDEO)

Predrag Rajić, specijalni savetnik ministra odbrane, kaže da je Srbija država koja vodi suverenu spoljnu politiku i to se mnogima ne sviđa.

- Deluje mi da su pritisci sve učestaliji i otvoreniji i nekako postaju agresivniji i bezobzirniji - rekao je Rajić za Pink i dodao da ne svedočimo prvi put dvostrukim aršinima:

Republika Srpska insistira isključivo samo na poštovanju izvornog Dejtonskog mirovnog sporazuma i poštovanju Ustava BiH. Tu se ne misli na duh sporazuma, već na slovo i kada Sarajevu odgovara neke norme se poštuju, a kada ne, onda se ne poštuju...

Rajić je ukazao da se u Sarajevu konstantno pokreću neki postupci kako bi se razvlastila Republika Srpska i oduzele joj se nadležnosti koje ima po zakonu, a kada dođe do reakcije iz Banjaluke jave se dušebrižnici koji pričaju o secesiji.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović je ukazao da se o stvarima koje su pozitivne za srpski narod u orkuženju, ali i delu međunarodne zajednice govori u neprijateljskom tonu i kreće medijska hajka.

- Mi živimo u tome decenijama...i to je oni što nam je u jednačini poznati i na to računamo. I državnom rukovodstvo u Srbiji računa na to, verujem da računa i u Republici Srpskoj - naveo je Milovanović za Pink.

Kako je dodao, na nama je da se držimo zajedno i pratimo dešavanja u ovom multipolarnom svetu.

Novinar Večernjih novosti Dragan Vujičić je govoreći o proslavi Dana Republike Srpske naglasio da je pokazano neverovatno jedinstvo srpskog naroda.

- Građani Banjaluke su došli da vide ko će doći, ko je došao iz Srbije. Čekali su delagaciju iz Srbije, bilo je mnogo ljudi, kako zvaničnika, tako i ljudi iz naroda - istakao je Vujičić.

