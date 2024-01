Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je da smo mogli da vidimo da se praktično velike sile prema nama ponašaju drugačije, ali da i mi prema njima moramo da imamo ujednačene političke postupke.

- Srbija treba da teži da sa svim velikim silama ima prijateljske odnose, a oni koji pristanu na poštovanje naših interesa nacionalnih, našeg ustava, našeg integriteta nacionalnog, treba da nam budu i saveznici. Velika sila koja je pokazala apsolutnu spremnost za savezništvo, dajući nam u pravom trenutku krucijalne informacije da se u Srbiji priprema državni udar, obojna revolucija, odmah posle proglašenja izbornih rezultata. To je u pitanju Ruska Federacija - naveo je Đurđev i dodao:

- Oni su nam jasni pokazatelji da su nam saveznici, da nam žele dobro, da žele da u Srbiji se odvija ona politika na koju su spremni, raspoloženi i opredelljeni većinski građani Republiki Srbije. A oni koji su spremni da na ulici podrže nasilenu promenu vlasti, narodne volje, ne mogu se svrstati u onu kategoriju koja se zovu saveznici. I upravo mi na tom tragu treba da vidimo i ovo potencijalno naoružavanje terorističke formacije na Kosovo tim savremennim američkim naoružanjem – kazao je Đurđev komentarišući to što je i Leo Varadkar, premijer Irske, obećao podršku lažnoj državi Kosovo uz Turska, koja ih naoružava, kao i najavljene rakete Džavelin koje bi trebalo da u prištinu stignu iz Vašingtona.

Đurđev ističe da i u tom smislu naš odgovor treba da bude liderski.

- Mislim da ono što je predsednik Vučić najavio je apsolutno na tom tragu, a to je da vlada Srbije mora što pre da bude formirana, da se što pre konstituišu resori i smernice državne politike u svakom od tog resora. Ja se nadam, verujem i mislim da je to najbolje rešenje da naredni premijer upravo bude iz redova najsnažnije političke partije u Srbiji koja je dobila najveći procenat narodne volje na proteklim izborima. To je predsednik političke partije SNS gospodin Miloš Vučević. Mislim da je on upravo u ovom proteklom periodu pokazao da je jedini koji može da prati tempo predsednika Vučića. Da se njegove reči ne razlikuju od njegovog dela, da se aktivnosti koje on sprovodi su vrlo produktivne, efikasne i efektne, da to naš narod podržava. Ne samo narod, on je čovek koji uživa možda i najveće poverenje Srpske pravoslavne crkve. Odlikovan je sa tri ordena Srbske pravoslavne crkve – rekao je Đurđev I dodao:

- To je upravo zbog toga što se njegove reči ne razlikuju od njegovog dela. I mislim da se građani Srbije, ukoliko on bude, a verujem da će biti premjer, mogu osloniti na sve ono što on bude u svom ekspozeo izneo kao njegov predlog za podršku parlamenta za nacionalnu politiku u tom periodu. I da će to biti najbolji odgovor na naoružavanje terorista na Kosovi i Metohiji.

Predsednik Srpske lige smatra da je prošlo vreme kada smo mi njima upućivali samo verbalne neke opaske na njihova ta nekorektna ponašanja.

- Oni su prosto propuštaju priliku ispružene ruke prijateljstva Repulike Srbije i srpskog naroda generalno. A ni Kurtiju Zelenski nije poslužio kao primer kako prolaze usijane glave koje pomisle da se istoriski procesi mogu menjati tako što se gledaju holivudski filmovi – istakao je Đurđev i dodao:

- Holivudski filmovi se završavaju na način kao i ova afera o pedofiliji u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su mislili da su zaštićeni, da su nedodirljivi. A upravo kad je nešto zaštićeno i nedodirljivo to je uvek pažljivo dokumentovano i snimano. To takođe misle i glumci ovih „holivudski“ na ulicama Beograda koji zavode mlade ljude i ono što Bjelogrlić i slični sa tih produkcija govore tim mladim ljudima, da je to i ona replika iz ovog čuvenog filma, to ćete i vi raditi samo sutra.

- Tako da mladi ljudi možda su donekli najivni, ali ja vidim da u vremenu ovih protesta koji su bili posle izbora, da njihova moć opada. Prosto, ljudi su svesni i sve svesni na koji način to sve funkcioniše i neće biti zavedeni još jednom.