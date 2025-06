Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom jučerašnjih blokada, ali i scena nasilja koje smo mogli da vidimo u noći za nama.

ODGOVORI NA PITANJA NOVINARA

Predsednik Vučić je na pitanje o "zelenom svetlu" kojim su blokaderi označili početak nasilja, rekao da naše obaveštajne agencije znaju i gde je odlučivano i kako.

- Pet dana ranije smo znali koja je bila poslednja rečenica. Mi sve to imamo. Policija će reagovati, a sada je pitanje samo za tužioca kako će to da kvalifikuje. I sva lica koja su pozivala na bratoubilaštvo, moraće da odgovaraju - rekao je Vučić, i dodao:

- Što se tiče vašeg pitanja o vozilu Hitne pomoći, vidi se jasno da su u trenutku dok se policija razmicala, oni na najbrutalniji način napali policiju i pokušali kroz taj levak da prođu kroz kordon. Ja sam čuo da je policija napadala njih. Da nije tužno, bilo bi smešno - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić stiče da su govori na protestu bili glupi i jadni, i da on ni kao početnik u politici nije tako loše govorio.

- I tako glupo niko od njih nije morao da govori, ali morali su da čitaju. Ajde Bodiroga i Kokanović, oni ne znaju, ali ovi drugi majko mila, samo neko drugi što je sročio. I sve kontradiktorno jedno drugom. Samo im poslušajte govore. Ana se smeje, pričali smo juče. Samo kada ih čujete jasno vam je šta bi uradili sa zemljom da dođu na vlast - kazao je predsednik.

Vučić kaže da neće dočekati Ekspo kao predsednik, kao što govori opozicija, ističući da će na Ekspu biti kao gost budućeg predsednika.

- Izbori će biti pre maja meseca. Tada će neko ko će dobiti moju podršku biti predsednik, nadam se, ja svakako neću biti kao predsednik, već kao gost - naglasio je Vučić.

Kaže da nikoga nije hteo da provocira rezultatima istraživanja o rejtingu, kao što prošli put nije hteo da drži miting u Beogradu.

- Mi se na ozbiljan način bavimo politikom. A o izjavama Đilasa nemam šta da kažem. Ako je stvarno bilo 150.000, impresivna brojka. A ozbiljnim ljudima je to smešno. A to da sam ja kriv? Pa kada date zeleno svetlo i pozivate na nasilje, vi na to imate pravo, i da me nazivate mentalno obolelim. Ali moj posao je da budem predsednik Srbije, i da sve čuvam kao malo vode na dlanu. A što se Ekspa tiče, biće to najuspešniji Ekspo, i pozivam sve ljude, i iz opozicije, da se uključe i da radimo zajedno. Ako neće, ne moraju. Sve ćemo mi to uraditi i uprkos njima. Nego mene brine nešto drugo. Koliko morate biti pokvareni, bahati i bezobrazni, da kažete napali smo policiju zato što smo morali da se spustimo jednu ulicu niže da bi išli kući. A šta mislite koliko puta smo mi svakoga dana, svi mi normalni građani Srbije, koji nemamo paganske običaje, koliko puta smo morali da stanemo i obilazimo. Koliko vi drski i bezobzirni morate da budete da mrtvi hladni kažete tako nešto. Da li se sramite bar malo? Ili je obraz đon - zapitao je predsednik.



- Da budem iskren, nedelja je danas, i ljudi su bili mnogo nervozni, zabrinuti zbog nasilja blokaderskog. I ja sam se ponadao da će biti bar nešto da ne idem na ovaj samit u Sevilju, ali moram da idem na aerodrom. Ne mogu da pronađem izgovor, pošto je situacija u zemlji potpuno bezbedna i pod kontrolom - dodaje on.

Ponovo je prikazan snimak prolaska Hitne pomoći, gde se vidi da su blokaderi otvarali vrata na vozilu.

- Hteli su da uđu unutra! I tek kada je policija njih oterala, vozilo je prošlo, a policija je stala. To ludilo su još od Patrika Drida videli, da ne puste ljude da se leče. Ja ovo nisam video još nigde, i u ratu pustite neprijatelja da se leči - dodao je on.

Kaže da građani ne treba da strahuju od poskupljenja, i da će povećanje penzija biti pre roka - 1. novembra.

- Samo da me Siniša ne vidi, strelja me već pogledom. Naši penzioneri su zaslužili to, izdržali su najveći teret reformi, i zato će imati najveće realne penzije u našoj istoriji - rekao je Vučić.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

- Dame i gospodo novinari, poštovani građani Srbije, govoriću o mnogim životno važnim stvarima za Srbiju - rekao je Vučić na početku obraćanja.

- Srbija je pobedila, Srbija nije, i nikada neće stati. Da Srbija nije stala pokazuju brojne činjenice. Nadam se da ćemo za nekoliko dana otvoriti deonicu Pakovraće-Požega. Time ćemo u poslednjih 12 godina uraditi 610 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Pre toga od 1945. do 2012. uradili smo 506 kilometara. Otvorićemo i prugu od Niša ka Leskovcu. U julu ćemo d aotvorimo za teretni saobraćaj, za brzi voz. Nekada smo spori viz zvali brzi... Krajem avgusta će ljudi moći da putuju do subotice, za samo sat i 10 minuta do Beograda. Neverovatno! - naveo je Vučić.

Kako je naveo, u narednih nekoliko dana biće otvaranje fabrike u zapadnoj Srbiji.

- Otvorićemo italijanski Ariston u Nišu. Očekujemo da i drugi investitori koji su ranije stigli, ili će da odu, ili neće moći da izdrže povećanje minimalca. Za nas je strašno važno da smo nastavili d aradimo, i očekujemo ukoliko u julu bude jedna dobra kiša, ja se nadam da možemo da idemo preko 3 odsto stope rasta. Bili bi u vrhu. Ako sve nastavimo sa EXPO-m kako smo nastavili, imaćemo kukuruza i pšenice 25 odsto veći rod - rekao je predsednik Srbije.

Imamo probleme sa voćem, u pojedinim mestima je cena višnje dobra, ali je ona loša, otkriva Vičić.

- Želim d a vas obavestim da će AIR Srbija objaviti podatke, imamo veoma veliki broj ljudi koji koristi nacionalnog avioprevoznika. To je veliki supeh Srbije. 1987 kao JAT, sa 6 republika imali su 4,5 miliona. Iako imamo manje ljudi nego što smo imali tada... Viša je stopa žiotnog standarda. 80 destinacija smo dostigli, nema važnog mesta i zemlje u koje ne letimo... - rekao je potom Vučić.

Važno je da nađemo rešenje za snabdevanje vodom, to je moj zahtev, kaže Vučić.

- Voda je značajna, imamo izvlačenje vode kod Kruševca, ali imamo problem sa mrežom, ulaganjem novca. 100 godina smo se mučili oko Zrenjanina, i sada imamo mnogo opština sa problemima, ali to je sitnije u odnosu na Rasinski okrug... - rekao je Vućić dodajući da se uskoro kreće u projekte koji će biti skupo plaćeni.

Želim da vas obavestim, dobio sam pismo od predsednika Sija, rekao je Vučić.

- Fabrika u Kragujevcu značajno doprinosi rastu našeg BDP, ali ima i problema. Ne razumem se ja, oni su tražili neke sirovine, a kako su krenule tarife Amerika, Kina, Evropa, i onda su me iz Stelantisa zamolili da pošaljem pismo Siju, da sačuvamo radna mesta i Kragujevac. Si mi je odgovorio: Pridajem veliki značaj izvozu retkih minerala koje ste pomenuli u vašem pismu. Naše mere nisu uperene protiv prijateljske zemlje kao što je Srbija. Naložio sam da se po ubrzanom postupku završi procedura odobrenja. Ovo je ogromno međunarodno priznanje za našu politiku - rekao je predsednik.

Vučić je potom rekao da sedam meseci traje teror dela ljudi koji su uzeli zakon u svoje ruke i bacili ga pod noge.

- Ponašali su se kao Božiji izaslanici koji mogu da rade šta hoće. Sinoćna objava je direktan poziv na građanske sukobe, ono zeleno svetlo. Zahtevam od tužilaštva da rade svoj posao, da se ne prave nevešti i naivni. Vreme odgovornosti dolazi. Neću potpisati pomilovanja niti abolicije! Bog zna koliko je ljudi moglo da strada sinoć. U toj neodgovornoj politici nisu učestvovali samo bahati i arogantni mladi ljudi, već i stariji koji su ih pobunjivali zbog sopstvenih, najčešće ličnih interesa - kazao je on.

Predsednik dodaje da je ispred Lazarice jasno rekao, čak i vreme, kada će doći do nasilja.

- Samo sam malo omašio satnicu, jer su protesti kasnili... - naveo je Vučić.

- Jasno je bilo da posle toga idu u nasilje. Samo ne znam šta su mislili. Jesu li stvarno mislili da su jači od države. Pa definicija države je da ona ima moć fizičke prinude. Ne postoji niko jači od države, kako ste to zamislili. Na kom ste to fakultetu učili? Vidi se da niste mnogo ispita položili. Čestitam policiji na profesionalnom ponašanju, na rodoljubivom pristupu i prisebnosti, i na tome što su primenili minimalnu silu. Čestitam i vama direktore Vasiljeviću, i pripadnicima svih jedinica. Ovakav profesionalizam, sa ovako niskim stepenom intervencija nigde u Evropi nije viđen - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije dodaje da će biti još mnogo uhapšenih, identifikuje se još mnogo lica. Predsednik je potom pokazao snimak samog početka napada, na kom se vidi da je policija smireno reagovala.

- Pogledajte samo ovo, njemu zastava, ovom teroristi koji je posle uhapšen, njemu srpska zastava ne služi kao zastava, već je koristi samo kao motku da tuče policajce. Neverovatno. Da se pitate kako je to moguće. Pogledajte ovo. Hitna pomoć je, zbog laži koje objavljuju neki mediji, morala da prođe da zbrine jednog povređenog policajca. Ali oni ne puštaju hitnu pomoć, pa će probati posle da iskoriste da prođu kroz kordon - naglasio je predsednik.

Mnogo toga ćemo morati da menjamo u sistemu obrazovanja i prosvete, kazao je predsednik pa dodao da ostaje i da promenimo mnogo toga kod sebe.

- Da shvatimo da privatni sektor moramo da snažimo i jačamo. Naša država je sada već potpuno konsolidovana. Zato sam govorio da je gotovo sa obojenom revolucijom. Juče ste ukupno na ulicama imali 36.010 ljudi, ne računajući one koji su bili u Pionirskom parku. To nije pitanje procena, to je samo da prebrojite. Postoje softveri koji mere sve. Rekli su u policiji da je to tri puta manje nego što je bilo 15. marta. Po računici koju mi imamo i koju moji momci vode, to je negde 2,75 puta manje. Samo što oni koriste razne trikove, morate to da naučite. Ovi na Slaviji su juče stajali, pa ih je lako prebrojati. Agenturni trikovi su laki, o tome ću pisati u mojoj knjizi. Postave se ispred Predsedništva, tu ima pet traka. Pa se njih 500, 1000 kreće ka Slaviji, a drugi ka Beograđanki. I vi se pitate šta je sa ovima, ko lude Naste, šetaju se gore dole. Ja nisam završio taj kurs u Garmiš Paterkirhenu. Zašto to rade? Pa zato što kada hodaju zauzimaju pet puta veći prostor - kazao je Vučić.

Vučić ističe da kada su lagali oko zvučnog topa, da je sekund bio potreban da se vidi da nisu mogli i trotoar da zauzmu.

- Naravno, mi smo znali da će doživeti debakl u broju. Očekivali su da ne znam šta učine. Juče su dovodili iz cele Srbije ljude, a 22. decembra je samo dva posto bilo iz cele Srbije, sve ostalo je bio Beograd. Ne zaboravite političke okolnosti, tada je to bio skup samo za Beograd. A sinoć su imali 11.000 ljudi iz ostatka Srbije. I to vam govori ne samo kako im se smanjivala popularnost, što smo vam uvek govorili, istinu! I znali smo kada vide to da će svoj nemoć i bes da iskale na policiji i omladincima u Pionirskom parku - dodaje predsednik.

Policija je postavila zamku blokaderima, kojima se Vlada učinila kao laka meta, otkrio je Vučić.

- A onda su krenuli ka Pionirskom parku. Lažu ti Šolakovi mediji, vidim i da je krenula unutarnja istraga zbog pokradenih para. Uneli su mnogo zle krvi u ovoj zemlji. Imam problem kada huškate građane na druge građane, nemam problem kada mene napadate. Znali smo da će ući u nasilje. Setite se, molio sam ih da proglase pobedu. I govorio sam im šta će da se desi. Ali nema ništa od toga. Nije vredelo, neki ljudi žive u svom balonu i mehurima izmišljotina i laži - naglasio je predsednik Vučić.

- Kažu ništa nije bilo, upisala deca škole. Pa pojma nemaju, kako bre nije ništa. Ova tužna priča je završena. Kako je to rekao onaj divni čovek iz SPS, tužna priča koja je imala tužan kraj. A moglo je biti sve drugačije po njih da su bili pametniji. Lagali su da ću da pobegnem, da ću da idem avionom. Ja sam juče sve vreme bio u Predsedništvu, i malo u Ćacilendu. Znate kada vam neko namesti, a znamo i ko je napisao to Ćaci, to je jedna uhapšena osoba iz Novog Sada, osumničena za državni udar. Da pokaže kako smo mi nepismeni. E kada biste vi znali koliko ljudi želi da bude ćaci. I ja želim da budem ćaci - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je na državi da ponudi razgovor svim profesorima i nastavnicima koji nisu direktno učestvovali u državnom udaru i obojenoj revoluciji.

- Sutra veliki problemi čekaju Vladu Srbije, ljudi su nezadovoljni! Znam da kod vas u SPS je to malo ovako, malo onako. Ne brinem ja za njega, on će uvek da bude na vlasti - rekao je Vučić kroz smeh.

Vučić je ponovio da postoji ogromno nezadovoljstvo u okviru SNS zbog razgovora sa Đokićem.

- On je pokazao neozbiljnost i učestvovao je u pokušaju rušenja države. Ja ću podržati Macuta, da uradi sve što je zamislio - kazao je on.

Predsednik ističe da je sinoć dobio 600 poruka o pobedi na Vidovdan, i kaže da to nije dobro.

- Moramo pružiti ruku prema svima koji drugačije misle. Nema pregovora sa teroristima, odgovornost sledi. Ali za one koji misle da nešto loše radimo, sa njima smo uvek spremni da razgovaramo. Osveta ne sme biti naš jezik, ali odgovornost mora biti deo naše budućnosti - naglasio je on.

Vučić je otkrio da je 15. marta jedno od njegove dece moralo prvi put da napusti Beograd.

- Nikada nisam pričao o tome, niti o tome kroz šta moja deca prolaze. Ali svi u Srbiji znaju kolika je moja odlučnost, i da nikada neću popustiti pred onima koji hoće da ruše državu. Ispričaću vam priču. Obezbedio sam jednom čoveku da u državnom sistemu ima 5.000 evra platu. Da ne bude neki stranački čovek, pa da bude on. I krenu demonstracije, eto njega tamo. Ja ga zovem telefonom, a on kaže, znaš, naša deca. Ja ga pitam protiv čega se buni. Ima tri puta veću platu nego ja, i ja sam mu to obezbedio. Šta ti ne valja čoveče? Osmeh i podsmeh koji sam osetio u njegovom glasu mi je pokazao kako izgleda kada menjaš stranu. Ništa kraće od zahvalnosti ne traje u životu. I više ga nikada nisam okrenuo, ima tome četiri meseca. To sam ispričao da pokažem kako su ljudi grozni kada osete da mogu da tlače nekoga. Tako su Bojićevoj kćerki sekli kosu, sada decu zovu ćacijima. Linčovali su dekane i profesore! Tu sramotu Srbija nije videla - kazao je predsednik.

On se zahvalio svim divnim ljudima koji su bili uz državu.

- Nepokolebljivo verovali u svoju državu. I sinoć sa mnom je u Ćacilendu bilo više članova moje porodice. I hvala svima koji su ovih sedam meseci laži i bljuvotina uspeli da izdrže. Sećate se da sam ja narko diler sa Kariba. Majka mi nije majka, a otac mi nije otac. I sve je to bilo pripremano u istom cilju, da se napravi veća strast i da ima ovih sa pištoljima. A ovim nepismenima sa Nove S i N1, kada se podsmevaju kako je neko u kafani osmišljavao državne udare i nečasna dela, da poručim da čitaju knjige. Od ubistva Drage Mašin i kralja Aleksandra, pa do Hitlerovih pivnica - rekao je Vučić.

Dodaje da je srećan što se završilo bez žrtava, i ističe da je čudo što nemamo mrtvih.

- I kako vas nije sramota više da lažete o brojkama. Kažu 150.000 doveli. Zato tako i prolaze na svim izborima, zato što vole građane da lažu. Ovo je bio težak period za sve nas, gledate zemlju koju gradite kako je neko uništava. I dočekali smo kraj. Moje je da kažem ljudima da ćemo da se borimo i radimo. Beskrajno vam hvala na ogromnoj podršci. I da kažem - Srbija je pobedila. Ali će ta pobeda biti velika tek kada se ujedinimo - naglasio je Vučić.

OBRAĆANJE IVICE DAČIĆA

Potom se obratio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je otkrio da je na protestu bilo oko 36.000 ljudi.

- Narušavanje reda i mira, krenuo je haos oko 21 i 40. Grupa lica je posle povlačenja redara napala policijske službenike u ulici Kneza Miloša. Posle upozorenja, došlo je do povređivanja policijskih službenika, i policija je bila prinuđena da reaguje. Tokom uspostavljanja reda i mira povređeno je 48 policajaca, 36 članova žandarmerije... Jedan pripadnik je zadobio teške telesne povrede, povrede glave, prelome jagodične kosti, verovatno od kamena ili kocke bačene na policiju. Veliki deo zaštitne opreme je uništen, 67 šlemova, 50 štitnika, 75 štitova, 3 službena vozila - rekao je Dačić.

Dovedeno je 77 lica, zadržano je njih 38, dodao je Dačić.

- Zadržano je 38 lica, protiv 35 biće podnete krivične prijave, a zahtev za prekršajni postupak biće podnet protiv 26 lica. I na kraju, to su podaci iz Urgentnog centra, da se njima javilo 22 građana radi ukazivanja lekarske pomoći, od kojih su dva lica dobila teške telesne povrede.

Dačić kaže da je on bio ministar Unutrašnjih poslova i u drugim vladama.

- I neki se sada čude, kaže izašli kordoni i upozorili građane da se raziđu. Pa to je po zakonu. Mi smo kordone imali i onda kada se Vučić naljutio na mene - rekao je Dačić, na šta je Vučić rekao: "Pa ništa, samo ste me prebili. I ubijen je Ranko Panić".

Dačić ističe da je juče jedan policajac otet maltene i uvučen u masu.

- Intervencija policije je počela tek posle saniteta, mi smo morali sanitet da oslobodimo da bi policajca ubacili unutra. Ovaj građanin što je zadržan u bolnici, on ima više od 60 godina. Dakle on nije nikakav student - rekao je Dačić.

"UVEK NA KRAJU POBEĐUJE SRBIJA"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć, nakon održanog protesta studenata u blokadi i građana na Trgu Slavija, da na kraju uvek pobeđuje Srbija.

- Na kraju, uvek pobeđuje Srbija - naveo je Vučić u objavi na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Predsednik Srbije poručio je sinoć i da su blokaderi protestom na Vidovdan pokušali da sruše državu, ali da u tome nisu uspeli.

- Hteli su da sruše Srbiju, nisu uspeli. Živela Srbija - naveo je Vučić na Instagram nalogu "avucic".

On je sinoć izašao pred građane u Pionirski park, zamolio ih za mir i poručio da je država snažna i da će obaviti svoj posao.

Prethodno je u Pionirskom parku posetio studente koji žele da uče i poručio da su oni pobedili, a da su blokaderi izgubili.

"Studenti su pobedili, blokaderi izgubili", poručio je Vučić na video-snimku objavljenom na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Autor: Dubravka Bošković