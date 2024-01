Mrdić: Aktuelna vlast ima poštovanje prema srpskom vojniku! To što mi vojno jačamo ne znači da se spremamo za rat, već da se pripremamo za održanje mira! (VIDEO)

Kada imate jaku vojsku, kada imate jaku odbrambenu industriju, neprijatelji Srbije, poput Aljbina Kurtija, dobro će da razmisle da li da krenu na Srbiju, rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, narodni poslanik Uglješa Mrdić.

Komentarišući predlog za ponovno uvođenje vojnog roka u Srbiji, Mrdić je rekao da svima oni kojima smeta jaka Srbija, smeta i jaka vojska.

- Podsetio bih na period u kojem smo bili i 2012. godinu, kao prekretnicu. Tada nam je vojska bila u jako lošem stanju, i zahvaljujući promeni vlasti i tadašnjem prvom potpredsedniku Vlade i ministru odbrane Aleksandru Vučiću, naša vojska je krenula da se podiže. Dosta se ulagalo u smislu naoružanja, ali i podizanja morala kod vojnika - rekao je Mrdić.

Sada imamo situaciju, kako kaže, da nam je vojska dosta jača i da je Srbija u vojnom i odbrambenom smislu sve jača i jača.

- Sada se pojavila i ta inicijativa o ponovnom redovnom služenju vojnog roka, ja to podržavam. Da li će to biti i u kojoj meri to će se tek videti, naravno videćemo i kakve će biti reakcije javnosti. Ali ono što je sigurno jeste da se vratila vera u vojsku u Srbiji. Mi kao narod uvek smo voleli te institucije i imali smo poštovanje prema crkvi, vojsci i porodici - rekao je Mrdić i dodaje:

- Drago mi je da se to vratilo i što aktuelna vlast ima poštovanje prema srpskom vojniku i što vojno jačamo. To što mi vojno jačamo ne znači da se spremamo za rat već da se pripremamo za održanje mira.

- Kada imate jaku vojsku, kada imate jaku odbrambenu industriju, neprijatelji Srbije, poput Aljbina Kurtija, dobro će da razmisle da li da krenu na Srbiju - rekao je Mrdić.

Komentarišući to što i Kurti želi da u svojoj takozvanoj vojsci uvede obavezno služenje, o time potencijalno preti da će Srbi morati da oblače njihove uniforme i služe paravojnoj organizaciji, Miljan Jovićević, politički analitičar, rekao je da se time dodatno podriva politički teren kakav je već na Kosovu.

- Međutim, podrška Kurtiju i dalje opada. S obizrom da se približavaju izbori u Americi, žarišta se pospešuju u sve većem obimu svuda u svetu. Dobro je što određene zemlje, koje su nama bliske i nisu podržale priznavanje KiM, nisu dale verifikaciju SAD i Velikoj Britaniji. To je bitno jako - rekao je Jovićević.

Kako kaže, kada se setimo 1999. godine, sada vidimo promenu u geopolitičkoj konstalaciji i drugačije aktivnosti i podelu snaga kada je svet u pitanju.

Branko Radun, politički analitičar, rekao je da čak i najava o tome jeste da se stavi prst na čelo, dodaje da se poručuje Srbima da tamo nisu poželjni, ali i pokazuje želju Kurtija da očisti sever pokrajine.

- Vidimo da se ulaže u protiv tenkovsko oružje, što znači da postoji namera NATO-a i SAD da od bezbednosnih snaga tzv.Kosova naprave vojsku. Oni to govore već više godina i u Pentagonu i u NATO-u - rekao je Radun.

Kako kaže, to već menja sve i obesmišljava se postojanje KFOR-a. Dodaje da je ono što je bio stari plan NATO-a jeste da se ako se već formira kosovska država, da ona treba da ima i svoju vojsku.

