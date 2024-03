Pandurević: Pored toga što mi svake godine obeležavamo godišnjicu agresije, mi nju živimo svaki dan! Ući u rat veoma lako, ali da su posledice ogromne!

Komentarišući NATO bombardovanje Jugoslavije, koje je na današnji dan započeto pre tačno 25 godina, general Vinko Pandurević, rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da je naša zemlja pružila herojsku odbranu i borbu, kao i da smo podneli napore koje ni jedna zemlja u svetu ne bi mogla da podnese.

- Jako je bitno razmotriti geopolitičke aspekte ove agresije. Ona se desila u post hladnom ratovskom periodu kada je ukinuta jedna ravnoteža snaga u svetu, bipolarni poredak i unipolarni sistem je inaugurisan u novi svetski poredak. Amerika je dominantna i apsolutno odlučujuća u svetu, NATO je njen vojni instrument za upravljanje državama širom sveta – rekao je Pandurević i dodao:

- Tu se našla jedna mala država koja se suprostavila njima. Agresija je bila neizbežna, njene posledice se osećaju na međunarodno pravnom planu, gde su UN potpuno skrajnute.

- Pored toga što mi svake godine obeležavamo godišnjicu agresije, mi nju živimo svaki dan. Posledice su tako strašne. Pre svega na ljude koji žive na Kosovu i Metohiji kao i u pogledu rešavanja statusa Kosova i Metohije koje je formalno i pravno jasno, ali Rezolucija 1244 se tumači na razne načine. Sa tog aspekta treba da imamo na umu, da je sve ovo nama potpuno jasno i razmljivo, ali nismo uspeli ni za milimetar da ubedimo agresore da su u nečemu pogrešili ili da nisu u pravu – rekao je Pandurević.

Kako kaže, smatra da predsednik Srbije Aleksandar Vučić izuzetno dobro balansira u pogledu načina našeg odnosa po ovom problemu i pitanju.

Dodaje da je ući u rat veoma lako, ali da su posledice ogromne i sa tog stanovišta treba ovo da posmatramo.

Pukovnik Miodrag Jevtić, rekao je da želi da se osvrne na tri elementa koja bi voleo da objasni.

- Geopolitički kontekst u kojem se sve to dešavalo je bilo vreme kada je zapad bio hegemonista, dominantan, NATO pakt je slavio 50 godina postojanja i oni nisu imali protivnika. Morali su na neki način da proslave tu godišnjicu – rekoa je Jevtić.

Kako kaže, osnovni cilj NATO pakta bio je otcepljenje Kosova od Jugoslavije i Srbije, kao i da su tom cilju sve potčinili.

- 25. maja 1998. godine, NATO pakt donosi odluku da izvrši agresiju na Jugoslaviju, 10 meseci pre same agresije oni su već doneli tu odluku. Oni su čak i uvežbavali tu agresiju. Ukoliko bi se ruski faktor suprostavio tome što će se dogoditi na Kosovu, oni su imali plan i za to da vežu snage Rusije sa severa – rekao je Jevtić.

Kako kaže, to se sve razrađivalo po skupovima, da bi u oktobru trebala da bude agresija.

- Međutim, NATO pakt nije imao snage da izvede kopnenu operaciju. Oni su imali samo prevlast u vazduhu, imali su avijaciju. Vrlo je bitno za sam sukob da je da je general Pavković izmestio komandu Treće armije iz Niša u Kuršumliju. On je naredio da odmah napuste komandno mesto 23. marta i da nađe novu lokaciju – rekao je Jevtić.

Kako kaže, insistirao je da imamo 24 sata da se presele. Dodaje da su izvršili taj zadatak i da su prve rakete koje su došle 24. marta pogodile upravo tu komandu.

- Sve ratne rezerve raseljene su pre početka bombardovanja. Takođe, naredio je da sve jedinice napuste kasarne i da se dislociraju u prostor – rekao je on.

Kako kaže, sve su to bile zasluge generala Pavkovića, i dodaje da su to veoma bitne stvari koje je on uradio kako bi mogao da se vodi jedan ovakav rat.

