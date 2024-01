Petković: Kongresmenka Teni glas razuma, mir na KiM se može sačuvati samo dijalogom

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković naveo je danas da je kongresmenka Teni glas razuma i da za razliku od drugih vidi očigledno.

Petković je istakao da teška vremena zahtevaju jake i racionalne političare.

"Kongresmenka Teni je glas razuma i za razliku od drugih, ona vidi očigledno. Nemoguće je podržati mir pokretanjem trke u naoružanju. Mir na KiM se može sačuvati samo dijalogom i kompromisom, a ne naoružavanjem ratnih huškača", napisao je Petković na društvenoj mreži X.

Difficult times require strong & rational politicians. @RepTanney is the voice of reason and unlike others, she sees the obvious. It’s impossible to support peace by starting an arms race. Peace in K&M can only be preserved through dialog and compromise, not by arming warmongers. https://t.co/bnONUqWzLO