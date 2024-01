Ćerka i ja smo pukom srećom ostali živi! Svedok današnje pucnjave u Severnoj Mitrovici otkriva jezive detalje!

Blagoje Perović, koji živi u neposrednoj blizini Ekonomskog fakulteta u Severnoj Mitrovici, gde je ranije danas Kosovska policija upotrebila automatsko oružje prilikom pokušaja hapšenja, kaže za Kosovo onlajn da su on i članovi njegove porodice danas pukom srećom ostali živi, jer su meci zalutali iznad njihovih glava.

Porodica Blagoja Perovića nekoliko sati nakon pucnjave u Severnoj Mitrovici i dalje ne može da shvati šta se danas desilo i koji je razlog da u podne policajci ispale kišu metaka na njihvu radnju i stan.

Perović priča da je u svom domu gledao televiziju kada je začuo pucnjavu, a onda je metak pogodio prozor iznad njegove glave.

U to vreme, njegova ćerka radila je u prodavnici koja se nalazi ispod njihovo stana.

Više metaka "završilo" je u prodavnici, jedan je čak prošao kroz dva zida i završio u monitoru iznad Blagojeve ćerke Radice.

- Sedeo sam i gledao televiziju. Odjednom čuo sam prasak i lomljenje stakla. Pitao sam ženu šta se desilo, a ona mi je odgovorila da neko puca u prozor. Kada sam pogledao prozor, baš u pravcu i visini moje glave staklo je bilo slomljeno i u njemu rupa. Izašli smo napolje, i tada mi je ćerka rekla da su pucali na prodavnicu, isto sa dva metka. Stvarno ne mogu ni da govorim, toliko sam bio uzbuđen i uplašen posle svega toga... Moglo je da bude svašta. Ćerka i ja smo mogli da budemo mrtvi - kaže Perović, još uvek vidno potresen.

Srećom, metak je ostao u prozoru, gde su ga pronašli policajci.

- Nije prošao, već se zadržao u prozoru. Mogao je da završi direktno u mojoj glavi - svestan je Perović.

U razgovoru sa policijskim službenicima, Perović je, kako kaže, dobio odgovor da se to nije namerno desilo i da su jurili lopove sa drogom, pa su pucali na auto.

- Nije namerno... Ubiješ čoveka, i - nije namerno - konstatuje on.

Ističe i da se posle današnjeg dana loše osećaju, i on i njegova porodica.

- Znamo da to verovatno nije bila namera, ali da se tako puca u naseljenom mestu, na ulici, to je katastrofa... Deca su se igrala napolju, imamo dosta dece. Oni su tu pucali nasumično... Nije mi jasno, kao na divljem zapadu. To je stvarno čudo jedno - zakljuučio je Perović.