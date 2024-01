Savić: Ukidanje platnog prometa u dinarima problem i za privredu i za građane, cilj da nema Srba na Kosovu

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić izjavio je za Kosovo onlajn da postoji velika opasnost za privredu i građane ako Kosovo ukine platni promet u dinarima, istakavši da bi takav potez bio katastrofalan za ekonomiju.

- Postoji opasnost i za privredu i za građane. Za privredu pre svega jer neće moći da funkcioniše na normalan način. Znamo kakvo je iskustvo bilo kada su uvedene one carine od 10 odsto, pa 100 odsto i na kraju zabrana uvoza i izvoza. To je nešto što za ekonomiju ima katastrofalne posledice - kaže Savić.

Kako navodi, kosovska strana ima svoje ciljeve i koristi svaku priliku da ih ostvari.

- Osnovni cilj je da nema Srbije i da nema srpskog naroda na Kosovu. To je suštinska stvar. Ako se ukine platni promet, to će tek biti katastrofa. Ako ostane platni promet, pa na primer ukinu dinar, to će takođe izazvati velike probleme. Rekao bih, u ekonomskom funkcionisanju, a ništa manje značajna nije ni činjenica da je to dodatni pritisak na Srbe da razmišljaju da li više ima mesta za život na Kosovu - istakao je Savić.



Profesor smatra da će najteže posledice osetiti građani zaposleni u srpskim Privremenim organima na Kosovu koji primaju platu iz srpskog budžeta.

- Ljudi koji rade u nekim preduzećima koja su povezana sa Republikom Srbijom i koja se finansiraju iz budžeta Srbije, imaće problema. Koliko sam ja uspeo da razumem, jedino je Komercijalna banka to radila, a sad oni najavljuju da će da se povuku. Ako nema dinara, onda će to biti poprilično velika teškoća. Naravno, to je verovatno moguće rešiti sa evrom kao valutom koja postoji i u Srbiji i na Kosovu, ali opet mora biti neka banka koja će hteti da sarađuje sa, na primer, Vladom Srbije i odgovarajućim ministarstvom koje isplaćuje plate za nastavnike i druge zaposlene. Verovatno će morati da se nađe neka banka koja to hoće da radi ili neki posrednik - kaže Savić.

Naš sagovornik navodi da je video jedno objašnjenje zašto dinar ne može više da bude na Kosovu.

- Kako oni kažu, za svaku stranu valutu važi zakon. Baš me interesuje da li taj zakon važi i za evro. Znači, sve ovo se radi sa ciljem da se napravi dodatni pritisak. Možda osnovni cilj i nije da ljudi idu što više sa Kosova. To je, naravno, važno, ali razlog svemu je pritisak na državu Srbiju da Srbija definitivno prizna kosovsku stranu kao ravnopravnog partnera i da počne da ih uvažava. Zbog svega, imaće, naravno, i naši ljudi odavde problema, naša preduzeća i naše banke, ali će najveću štetu trpeti narod koji živi na Kosovu i koji je povezan sa Republikom Srbijom, odnosno prima plate ili penzije iz Srbije - poručio je Savić.

Kosovo, kako navodi, može preko noći da ukine platni promet u dinarima, ako ne razmišlja o posledicama jer će i oni imati određene probleme zbog te mere.

- Priština mora razmišljati o tim ljudima koji rade u institucijama koje su povezane sa Srbijom i primaju plate odatle. Ti ljudi će verovatno nastaviti da rade, moraju da nađu način kako će da ih plate. I oni će imati neke probleme, ali verovatno ti problemi za njih nisu bitni jer im je važno da se približavaju onom konačnom cilju, a to je da Kosovo zaokruži svoju državnost i, ako je moguće, da to bude bez Srba - zaključio je Savić.