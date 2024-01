Pripadnici BIA-e razbili su još jednu špijunsku mrežu i to je za vrlo kratko vreme treća špijunska mreža, rekla je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, novinarka Antonela Jelić.

Pripadnici BIA-e otkrili su i razbili još jednu špijunsku mrežu na teritoriji naše zemlje. Nakon Hrvatske i Bugarske, na red je došla šiptarska mreža. Sumnja se da je Srbin iz Jagodine, pod inicijalima D.R. postao saradnik takozvane državne informativne službe Albanije ŠIŠ 2022. godine, po čijim nalozima je delovao do hapšenja.

Jelić je potvrdila da su pripadnici BIA-e razbili još jednu špijunsku mrežu i to je za vrlo kratko vreme treća špijunska mreža.

- To je veliki uspeh, ali i alarmantan podatak. Imamo i zvanične informacije da je muškarac D.R. iz Jagodine, postao 2022. godine postao saradnik albanske obaveštajne službe i da je njegov primarni cilj bio da im oda informacije o takozvanim metama - rekla je Jelić.

Jelić kaže da je to jako opasno jer je on i tajno snimao. Dodaje da su juče to mogli da vide, jer je zaplenjena kamera kao i solarni panel i SD karticu.

- On je mete, kao i mesta gde se nalaze jedinice vojske Srbije, kao i kretanje bezbednosnih snaga i pojedinih pripadnika. Odavao je i informacije o Srbima sa KiM. Takođe, on je IT stručnjak i ono što je važno jeste da je Tužilaštvo predložilo da mu se odredi pritvor. Zanimljivo je da je on isto i učestvovao na protestima i barikadama na severu Kosova i Metohije - rekla je Jelić.

Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika UKP-a, rekao je da svaka država treba da bude svesna da postoji neko ko želi da podriva njen sistem.

- Želim da čestitam našoj obaveštajnoj službi na otkrivanju svega ovoga. Ovde je stvarno frapirajuća činjenica da je za albansku službu, neko radio zarad svojih ličnih interesa a na štetu države - rekao je Radenković.

Kako kaže, dobro je da naše službe rade, treba da budemo svesni da to postoji, ali i da treba da budemo aktivni i budni.

Advokat Dragoljub Tomašević, rekao je da je ovaj naš državljanin izdajnik i u pravnim okvirima regulisano je to pitanje. Dodaje da se to zove špijunaža, da je teško krivično delo i da se nada da će naši državni organi nastaviti da se efikasno bore protiv izdajnika i špijuna.

