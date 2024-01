Dobromirović: Lažna država ne sme da ima vojsku, očigledno nas čekaju novi pritisci, posebno Srbe na Kosovu i Metohiji! (VIDEO)

Srbiju očekuju veliki izazovi i moramo biti veoma oprezni, rekao je za Novo jutro TV PINK Milan Dobromirović, urednik političke rubrike u Informeru.

Komentarišući to što Priština zastrašuje srpski narod na KiM, i to što će čak i saobraćajna policija nosi ti automatsko oružje, Dobromirović je rekao je to nečuveno, i dodao da je takođe jako opasna informacija ta što je ambasador Hil najavio da će SAD poslati Prištini protiv-tenkovske rakete Džavelin.

- Ta lažna država ne sme da ima vojsku, oni možda mogu da imaju nešto što liči na policiju sa nekim lakim naoružanjem. Bilo kakve automatske puške, duge cevi, dronovi, jako su opasne stvari koje se već javno dešavaju. Tu ništa više nije tajno – rekao je Dobromirović.

Kako kaže, očigledno ćemo imati veliki problem, pre svega Srbi na severu Kosova.

- Pored ovog naoružanja, Kurti želi da uvede nešto što se zove obavezni vojni rok za lažnu vojsku, on tera Srbe ili da uđu u tu vojsku ili da napuste svoja ognjišta. Veliki su izazovi pred nama i moramo da budemo jako oprezni – rekao je Dobromirović.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da je važno da prvi odgovoran bude KFOR, a ne takozvane kosovske bezbednosne snage.

- Oni nisu u svojoj sredini, oni su poslati negde i neko ciljano pravi atmosferu tenzije i haosa gde se samo čeka da pukne i eksplodira. Vrlo je izvesno da će doći ponovo do nekog incidenta – rekao je Barac.

Kako kaže, ukidaju im pravo na osnovna prirodna prava. Dodaje da nemaju pravo na život, slobodu, na vlasništvo.

- U ovom trenutku je ključno da je uloga KFOR-a tamo da održi mir – rekao je Barac.

Kako kaže, ovo što se dešava nije dozvoljeno međunarodnim pravom.

