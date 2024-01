PEDRO SANČEZ SE SA BINE OBRATIO PREDSEDNIKU VUČIĆU: On je dobar prijatelj Španije i mene lično! Drago mi je da ga opet ovde vidim! (VIDEO)

Raduje me to što se EU otvara ka Zapadnom Balkanu. To je region kome smo vrlo posvećeni, kazao je premijer Španije Pedro Sančez gledajući sa bine u predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Gledate u predsednika Vučića? - pitao je moderator.

Sančez je odgovorio potvrdno i istakao da je Vučić dobar prijatelj Španije i njega lično.

- Drago mi je da ga opet ovde vidim. Mi smo vrlo posvećeni, Aleksandar zna, pristupanju Zapadnog Balkana EU. To će nam doneti dosta snage , kao i stabilnost tom delu Evrope - kazao je Sančez u Davosu.