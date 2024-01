PREDSEDNIK SRBIJE U CENTRU PAŽNJE: Posle Sančeza i Makron pozdravio Vučića sa bine! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Gian Ehrenzeller, Keystone via AP | |

Raduje me to što se EU otvara ka Zapadnom Balkanu. To je region kome smo vrlo posvećeni, kazao je premijer Španije Pedro Sančez gledajući sa bine u predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Gledate u predsednika Vučića? - pitao je moderator.

Sančez je odgovorio potvrdno i istakao da je Vučić dobar prijatelj Španije i njega lično.

- Drago mi je da ga opet ovde vidim. Mi smo vrlo posvećeni, Aleksandar zna, pristupanju Zapadnog Balkana EU. To će nam doneti dosta snage , kao i stabilnost tom delu Evrope - kazao je Sančez u Davosu.

Posle toga i predsednik Francuske Emanuel Makron pozdravio je Vučića sa bine.