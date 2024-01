Vaš kredibilitet je potpuno izgubljen! Sandra Božić oduvala Ališu Kerns: Jednom rečenicom je postavila na mesto!

Poslanica u Skupštini Sandra Božić javno je odgovorila predsednici Komiteta za spoljne poslove Velike Britanije Ališi Kerns, koja je poznata i kao mrziteljka Srba!

Ališu Kerns svi znamo i kao osobu koja je optužila SPC da švercuje oružje na Kosovo i Metohiju, kao i osobu koja izrazito mrzi sve što je srpsko!

Naime, ona je ponovo napala Srbe i ovog puta navela da su nam potrebne sve veće negativne mere!

Na ovako gnusnu tvrdnju nije ostala imuna Sandra Božić, te joj je adekvatno odgovorila i postavila je na mesto!

- Ponovo pokušavate da obmanete ljude, iako je KFOR zvanično rekao da ste lagali! Pretpostavljam da morate slediti svoju agendu i opravdati svoje postojanje. Vaš kredibilitet je potpuno izgubljen, posebno kada ste Sandulovića proglasili za vodećeg političara u Srbiji - napisala je Božić.

