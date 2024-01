DANIJEL SERVER, NAJVEĆI ALBANSKI LOBISTA U AMERICI: Vučić neće priznati Kosovo! (VIDEO)

Američki analitičar Danijel Server koji je najveći albanski lobista i promoter nezavisnosti lažne države Kosovo govorio je za N1 o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini.

Server je tom prilikom priznao da nema šanse da predsednik Srbije Aleksandar Vučić prizna tzv. Kosovo kao nezavisnu državu.

- Ako bi predsednik Vučić sutra rekao: „ja ću sutra da normalizujem odnose sa Kosovom zato što je to dobro za Srbiju i Srbe na Kosovu“, „ja ću sad da se izvinim za ono što je uradio Miloševićev režim na Kosovu za vreme rata“, „uspostaviću dobrosusedske odnose sa Kosovom zato što se to od nas traži da bismo ušli u EU“, on to može, ali to neće uraditi. Neće zato što se obavezao na drugačiju politiku i to jednostavno ne želi da uradi - rekao je Server.