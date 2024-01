Vučić obišao radove na obnovi Ložionice: 'Sve završavamo do kraja godine'

Predsednik Aleksandar Vučić danas je obišao radove na obnovi kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra Ložionica.

Kompleks Ložionice se nalazi kod nekadašnje okretnice parne lokomotive ispod Mostarske petlje u Beogradu.

Obilasku su prisustvovali premijerka Ana Brnabić, predsednik privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić, ministar informisnanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i predstavnici kompanije M Enterijer koji izvode radove.

Ministar Jovanović reako je da je planirano da do kraja godine bude završena izgradnja inovacionog centra u Beogradu - kompleksa Ložionica, koji će biti specifičan centar namenjen kreativnoj industriji, digitalizaciji, inovacijama, ali i umetnosti i kulturi. Jovanović je rekao da će to biti jedinstvena tačka spajanja nauke i umetnosti, kulture i digitalizacije od koje se očekuje da bude jedna od atrakcija Beograda.

Vučić je pokazao novinarima kako je taj prostor izgledao pre nego što su počeli radovi - sve je bilo zapušteno i zaraslo.

"Ovo će da bude jedno od najboljih mesta u gradu, najtraženijih u svakom smislu", naglasio je Vučić.

"Mnogo je važno da se dobro uradi, kao i da se osvetli lepo", rekao je Vučić prilikom obilaska.

"Sve završavamo do kraja godine, uključujući i vodotoranj", rekao je predsednik Srbije.

On je rekao da treba više od 150 mesta za parking da se predvidi, dodajući da u Galeriju ne može da se uđe od gužve".

Kada tražite lokacijkle uslove nekada vam je bilo potrebno čak i do 70 dana, i ako čekate na mišljenje to može da bude i oko nekoliko meseci, zato moramo da obilazimo i te sastanke, kada su u pitanju lokacijske dozvole,i da ih ohrabrimo kako bi sve to završavali na vreme.", rekao je Vučić.

"Ulepšaćemo samu Gazelu ovde ćemo podići još dve srpske trobojke, otvorićemo vodotoranj za posetioce, nedaleko ćemo imati istoriski muzej Srbiji koji će mnogo turista da privuče", kaže Vučić.

Najviše će biti novih ljudi, koji će dolaziti iz celog sveta i regiona, dodao je Vučić.

Premijerka Brnabić je dodala da je neverovatno interesovanje iz regiona za Ložionicu. Ona je istakla da će to biti unikatan centar u Evropi, pošto takav, kako će biti izgrađen, postoji samo u SAD i u Šangaju.

Ona je dodala da će Ložionica biti potpuno smaoodrživa i da su zajedno sa Sinišom Malim napravili dobar biznis plan kada je Ložionica u pitanju.

Izvoz IKT sektora biće izmeuđu 3,5 i 3,6 milijardi evra, istakla je Brnabić.Predsednik je dodao da IKT raste velikom brzinom i da se Srbija razvija.

Zgrada Ložionice izgrađena je pre 95 godina, a kompleks ima pet celina: objekat Ložionice, aneks, Vodotoranj sa pasarelom, podzemnu garažu i spoljašnji prostor.

Obilazeći radove Vučić je rekao da je prostor mnogo veći nego što izgleda i da tamo ima oko 4.000 kvadrata.

Vučić je istakao da će Gazela zahtevati ponovnu pažnju odnosno krečenje.

Kako je rekao pored svoje osnovne namene kao kreativno-inovativni centar regiona on će biti i jedna turistička atrakcija.

Prilikom obilaska radova rečeno je da se radovi finasiraju iz buđeta.

"Sve što možete da stavite u budžet i da finansirate sve iz svojih para, to znači da vam je država najjača... Pare su još skupe, tek za 8 ili 9 meseci očekujem da pare pojeftine - kazao je Vučić, te pojasnio da očekuje promene od strane Centralne banke što će u velikoj meri poboljšati uslove kreditiranja", rekao je Vučić.

Premijerka je dodala da na projektu Ložionice radi domaća firma, te da su angažovani non-stop.

U narednom periodu posvetićemo se projektima i imaćemo svaki dan pritisak na svakoga, moraće da se pritiska i moraće da se radi, rekao je Vučić.

On je rekao da moramo da pokušamo da u naredne tri godine podignemo našu građevinsku industriju, kako bi mogli da dobiju bankarske garancije da zaposle više ljudi.

On je reako da stranci proućavaju naše projekte i da vrlo dobro prate šta radimo. Neki su se već uključili u njih kao što je slučaj Japanaca koji su se uključili u finansiranje izgradnje RHE Bistrica, dodao je Vučić.

"Ovo je jedna od stvari koje smo obećali. Biće jedan pravi benčmark Beograda za mlade kreativnre ljude, predivan prostor. Uradićemo i prilaze i vodotoranj istovremeno da otvorimo do 1. decembra nadam se", rekao je Vučić obraćajući se nakon obilaska.

On je dodao da ćemo svaki projekat da guramo do kraja i pozivam ljude da se jave koji žele da rade i učestvuju u izradnji.

Kako je rekao sada će se vršiti pritisak na dnevnom nivou, jel bez pritiska nema ni napredka.

On se zahvalio radnicima koji marljivo i vredno rade.

Pitanje novinara

Na pitanje novinara oko požara u bloku 70. Vučić je rekao da su lljudi prvi put mogli da vide naš novi Kamov na delu.

"Srbija je jedna od bolje opremljenih država za gašenje požara, ali još moramo više da angažujemo ljude. Imamo dva Kamova koje smo kupali još su nam neka vozila potrebna, a istraga će pokazati da li je došlo do slučajnog ili namernog podmetanja požara", rekao je Vučić.

Kada je u pitanju slučaj akušerskog nasilja u Sremskoj Mitorvici predsednik je rekao da je srećan što se Marica Mihajlović javila i da će vrlo brzo porazgovarati sa njom. Zahvlan sam joj što je imala i snage i hrabrosti da o tome progovori u medijima. Moramo da radimo na tome da se ovo više ne dešava.

Odgovarajući na pitanje u vezi izbora Vučić je reako da nikog ne ismeva i nikog ne vređa.

"Interesantno je da mene nazivaju majmunom, glupakom..i da vređaju čoveka za kojeg je glasalo preko milion ljudi. Nikoga ne vređam jedino što mislim da su nesposobni i da ne mogu da se približe nekome ko je preko 12 godina na vlasti, ali su naši rezultati veliki.

Autor: D. S.