'POKUŠAVAJU DA RASTURE OVU ZEMLJU!' Spasić za Pink: Ovo je jedna sinhronizovana akcija, a glavna meta je uvek bio predsednik (VIDEO)

Kriminalizacija i dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića i napad na njegovu porodicu je nešto čemu svedočimo već godinama. Posle hrvatskih, sada su i crnogorski mediji počeli sa napadima na predsednika i njegove najbliže.

Region i mediji u regionu počeli su na ovakav način da pišu o Aleksandru Vučiću.

Božidar Spasić, bivši obaveštajac, rekao je za Pink da ovde ništa nije slučajno.

- Kada ja slušam pojedine političare vidim da su skloni da kažu da opozicija, tačnije pripadnici bivšeg režima, nisu organizovani. Na žalost, oni su jako dobro organizovani i sinhronizovani su kada su u pitanju takve akcije koje se izvode prema zemlji - rekao je Spasić.

- Postoji jedna interesantna činjenica, oni su pre izbora pozivali narod pod parolom pomozite, šetaćemo, blokiraćemo. Nakon izbora gde su sravnjeni od strane predsednika Vučića, sad više ne pozivaju narod već pozivaju Evropsku uniju. Oni su organizovana opozicija koja ima plan, ali taj plan nije u interesu ni Srbije ni srpskog naroda nego u interesu da se rasturio ova zemlja - rekao je Spasić.

- Ovi napadi koji su se pojavili sad u crnogorskim medijima, a to se inače svakodnevno pojavljuje, to je jedna sinhronizovana akcija, a glavna meta je uvek bio predsednik - dodao je on.

- Ovo sa medijima najpre iz Hrvatske pa sad iz Crne Gore jeste osmišljeno da se 'promešaju karte' da se ne pomisli da sve dolazi iz istog centra, međutim sve je to dogovoreno- rekao je Spasić.

On je dodao da napadi u medijima nisu ništa novo već je reč o jednoj vesti koja je već eksploatisana, a te informacije nemaju nikavu težinu.

- To je ono što mi kažemo nisu organizovani radi boljitka, već da pokušaju da rasture ovu zemlju - rekao je Spasić.