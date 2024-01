BRATINA: Odluka Prištine o dinaru neće biti skinuta sa dnevnog reda (VIDEO)

Prof. dr Boris Bratina sa Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici govoreći o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Miroslava Lajčaka, kaže da se po reakcijama Kvinte vidi da odluka o dinaru neće biti skinuta sa dnevnog reda.

Bratina je rekao da se ta suspenzija koju koristi Kvinta dešavala i sa tablicama i da je to sistem da se neka odluka povuče, da bi se posle nametnula.

- Zanimljivo je da tu sada postoji momenat da bivši šef Samoopredeljenja Imeri govori o tome da će Kurti izmisliti neke izbore da bi se odložilo sve za opštine - kazao je Bratina za Pink.

Bratina je rekao da je ponovljeni obrazac da zapad reaguje, da oni odlože odluku, a da je onda realizuju.

Kako je naveo, po poslednjem predlogu, sada i fakultet u toj psudo državi treba da bude privatni.

- To je plan koji je dat o pravljenju ZSO, po tom planu to ne zvuči prijatno. Univerzitet je do sada bio zaštićen od upada - kazao je Bratina i dodao da se sve menja.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost govoreći o sastanku sa Lajčakom kaže da je prošlog puta Kurti opštužio Lajčaka za neobjektivnost i nije bilo sastanka.

- Ja sam uveren da je Lajčak ozbiljan čovek koji je utvrdio situaciju, a ne sme uvek sve da kaže - naveo je Barac.

Kako je rekao, Kurti je tada kazao da će Srbi platiti i to se dešava kontinuirano.

Barac je istakao da Priština želi priznanje Beograda i da zbog toga ne dozvoljava normalno funkcionisanje srpskog naroda.