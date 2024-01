ŠTA POVEZUJE KURTIJEVE SRBE? Šmrkanje kokaina i mržnja prema Srbiji i srpskom narodu

Albanski portali objavili su večeras video snimak na kom se vidi potpredsednica opštine Leposavić Dragana Miletić šmrče kokain u opštinskom VC-u, a onda i u opštinskoj kancelariji u društvu još jednog zaposlenog.

Gazeta Nacional je iz različitih izvora nabavila nekoliko video snimaka na kojima se vidi zamenica predsednika opštine Dragana Miletić kako konzumira narkotike.

Čini se da je jedan od snimaka napravljen u jednom od kupatila u opštini Leposavić.

A na drugom snimku, zamenica gradonačelnika Leposavića se vidi kako konzumira drogu u opštinskim kancelarijama, zajedno sa još jednim radnikom.

Ovo je još jedan dokaz da Kurtijeve Srbe osim mržnje prema Srbiji povezuje i šmrkanje kokaina.

Podsetimo, u septembru prošle godine, proširio se snimak Srbina po meri lidera albanskih separatista Aljbina Kurtija, Bobana Bogdanovića, koji šmrče kokain.

Bogdanović se svojevremeno sam u autorskom tekstu za "Danas" pohvalio sastankom sa Kurtijem, kako je "razgovor potrajao gotovo dva sata u jednom prijatnom, skoro prijateljskom i obostrano razumevajućem tonu". On je poznat i kao otvoreni zagovornik ulaska Srbije u NATO.

Hey @guardian, make sure this inspiring NAFO expert on Serbia doesn't snort an 8ball before providing you with some solid evidence from his handlers in Kosovo and Metohia.https://t.co/PeMbOaGL8o https://t.co/3BL2CdcKlo pic.twitter.com/IZtgTCpGhA