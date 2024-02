Srpska lista: Plakate sa uvredama nije lepio narod, nego Kurtijev poslušnik Radoica Radomirović

U želji da skrene pažnju javnosti sa afere gde se na video snimcima vidi kako njegovi saradnici konzumiraju supstance za koje se sumnja da je kokain u prostorijama opštine Leposavić u toku radnog vremena Radoica Radomirović, poslušnik Aljbina Kurtija, danas je organizovao lepljenje plakata sa pogrdnim i lažnim sadržajem u opštini Leposavić, saopštila je Srpska lista.

Imajući vidu u čenjenicu da je odbačen i prokazan od srpskog naroda i da niko ne podržava ono što on radi, a još manje misli kao on. Radoica Radomirović je morao sam, da lepi postere po Leposaviću, i to kao zamenik ministra u Kurtijevoj Vladi i laže kako su to učinili građani ove opštine, navodi se u saopštenju i dodaja:

- Sramno je što su Šolakovi i neki lokalni mediji bez provere potrčali da objave ove gnusne laži, zanemarujući osnovna pravila novinarstva i obavezu da izveštavaju javnost na istinit način. Ove plakate nije lepio narod, već Radoica Radomirović, i nije ih lepio po čitavom severu već krijući se pod maskama u par ulica u opštini Leposavić -

Imajući u vidu izjave očevidaca i video snimke koji se pojavljuju u javnosti, na kojima se vidi Radoica Radomirović koji lepi postere sa lažima i uvredama na račun najjače, parlamentarne stranke srpskog naroda Srpske liste, pozivamo policiju da reaguje i procesuira Kurtijevog poslušnika Radoicu Radomirovića. Ma koliko da im je drag, morao bi da da odgovore zbog laži i uvreda koje je štampao i lepio, poručuju iz Srpske liste.

Autor: