MILETIĆ POVODOM PALJENJA NJENOG AUTOMOBILA: To je uradio Radomirović, Srpska lista nema veze sa tim!

Dragana Miletić Beba, bivša zamenica albanskog gradonačelnika Leposavića Ljuljzima Hetemija, poručila je kako iza paljenja njenog automobila stoji Radoica Radomirović i da Srpska lista nema veze sa tim!

"Audio-snimci o paljenju mog automobila postoje još od tog događaja i ja znam za njih. O tome sam obavestila policiju i poznato mi je da su paljenje organizovali Marko Jablanović, Radoica Radomirović i njegov sin Nikola sa svojim pomagačima. Razlog je to što su želeli da me zastraše i nateraju me da odem sa svog mesta u Opštini, da bi oni umesto mene postavili nekog podobnijeg", naglasila je Miletić.

Dodaje da joj nije jasno zašto policija nije do sada reagovala iako ima dokaze protiv Radomirovića.

"Ne znam šta čekaju, protiv Radomirovića i ostalih koje sam pomenula nije pokrenut nikakav proces. Ti isti ljudi zapalili su i automobil zamenice predsednika Opštine Leposavić Rade (Radmile Vukićević prim. aut.) i još neke automobile po gradu", naglasila je naša sagovornica.

Na pitanje da li misli da će se sada nešto promeniti nakon što su i srpski mediji počeli da pišu o tom slučaju, odgovara da se nada da hoće.

"Svi se nadamo da će nešto da se promeni. Radomirović želi zlo ovom narodu ovde i Srpskoj listi koja pokušava da izvuče najviše koristi za nas", poručuje.

Dodala je i da je Radomirovića zna odavno i da je sa njim samo u početku bila u dobrim odnosima, što se ubrzo promenilo..

"Radoica mi je i ranije govorio dok smo još razgovarali, kako želi da zapali lokale i prodavnice po Leposaviću", kazala je Miletić.