VUČIĆ: Ova godina je za Srbiju najteža u političkom smislu, ali borićemo se zajedno - MORAĆEMO DA RADIMO JOŠ VIŠE I BOLJE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o situaciji na KiM i pokušajima rušenja Srbije, otkrio da je imao uvid u neke papire stranih tajnih službi, osvrnuo se ponovo i na Banjsku, kao i na odluku Apelacionog suda u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije.

Predsednik Vučić govori o situaciji na Kosovu i Metohiji, pritiscima na Srbiju, velikim projektima i mnogim drugim pitanjima od nacionalnog značaja.

O Nestoroviću

"Nijednom nisam razgovarao s njim. Ja sam u vreme kovida imao korektan odnos sa gospodinom Nestorovićem. Nisu mi se dopale izjave nekih ljudi iz njegove stranke, koji kažu da su SNS i SPS saučesnici u ukidanju dinara. On je meni uvek zvučao kao racionalniji čovek nego što neki žele da ga predstave. Spreman sam za razgovor i verujem da će doći do toga".

O novom premijeru

"Možemo da očekujemo novu Vladu, do 15. ili 20. marta. Mislim da će se brzo formirati. Biće ozbiljnih konsultacija, ali i cirkusa, ništa novo. Kada to završimo pitaću ljude da li imaju predloge o premijeru", rekao je Vučić i dodao da ga ne zanimaju prognoze u medijima vezane za novog premijera jer se uvek ispostave netačnim.

O 2024. godini

"Ova godina je u političkom smislu za Srbiju najteža, a u ekonomskom je odlična. Biće teško izboriti se za sve što narod očekuje, ali trudićemo se. Što se ekonomije, po svim procenama biće odlična godina, a sledeća još bolja. Mi moramo da radimo još više i bolje i da se borimo za svaku fabriku, za svaki pogon, da razgovaramo sa ljudima. Ako budemo posvećeni i budemo verovali u svoju snagu, možemo da uspemo. Ljudi treba da znaju da mislimo o svakom segmentu života".

"Menjaju se stvari kod nas i to na ozbiljan način, u ekonomiji smo sve promenili. Imali smo plate značajno manje od BiH, a sada pogledajte prosečnu platu u martu mesecu, jer januar i februar nemaju dovoljno radnih dana, pa vidite kako se sve značajno menjalo. Razmislite koliko imamo izrazito nerazvijenih delova".

O pisanjima medija iz regiona

O pisanjima medija iz Crne Gore da je vlasnik Beograda na vodi zajedno sa Đukanovićem, kaže, "kažu, opasnost je da ću zauzeti celo Kosovo, a pitanje je da l' ću tu da stanem" To su Hravati pisali, samo ne znam verovatno im je neko pomogao. Ali nastaviće oni sa tim. Oni hoće da završe sve ovo pre izbora u Evropi. Njih ne zanimaju ovi izbori kod nas sem političke elite. Ovo oko Kosova će ubrzati pre izbora u junu u evropi i ovih američkih koji su važni za ceo svet. Ima mnogih važnih izbornih procesa poput onih u Rusiji - rekao je Vučić.

O fudbalu

- Naš najveći problem je to što ne možete da privatizujete klubove jer niko neće da ulaže novac tamo gde glavnu reč vode navijači i rukovodstvo kluba. Mi svi što smo im sponzori (Telekom...), to je reket koji se otima od države. Ovde bi svi da ne budu privatne nego državne pare. I što više dajete to je više 'Vučiću, p****u'. Zdrav sistem će biti onda kad budemo imali privatnog vlasnika kluba. Vidite Čukarki, TSC i Megu. Ništa ne dobijaju od države. Sad će da stave naslov 'Vučić priznao', priznao sam. Oni koji dođu na nacionalni stadion, neće više ići na obične, kao što više niko ne ide Ibarskom nego autoputem. Tako niko neće ići na neuređene stadione. I onda će Zvezda i Partizan morati drugačije. Nije lako ni onima koji vode te klubove, jer moraju da ispune očekivanje navijača. Što bi privatnici ulagali kad vide da nema profit i ne pita se ništa - rekao je Vučić i dodao:

- Predsednik je rekao da očekuje pobede od naše reprezentacije i rekao da navija samo za Srbiju, ali i da podržava Severnu Makedoniju. Kaže da mu nije svejedno kad igraju Srbija i Crna Gora, ali da svakako navija za Srbiju.

O EXPO 2027 i Nacionalnom stadionu

- Morate da radite i da posle EXPO imate upotrebnu vrednost. Napravili smo takve planove da sam ponosan na njih i verujem da ćemo uspeti da te planove ispunimo. Imamo ogromnu tremu, ne baš malu bojazan. Kreće izgradnja nacionalnog stadiona koji će biti zasigurno najlepši u Evropi. Ljudi su naučili na drugačiji standard, naš najveći problem je što ne možete da privatizujete fudbalske klubove, jer niko neće da ulaže novac tamo gde o vašem novcu odlučuju navijači. Priznao sam da za to nemam snage, neka to uradi neko drugi, ja se neću sutra stideti da tom nekom kažem 'svaka čast - rekao je Vučić.

Svečlja ih lično ispitivao

Posle izjave Svečlje da će na KiM jedini srpski trag biti srpska ambasada, predsednik Vučić je ispričao nešto o tom čoveku.

- Postoji mala ambulanta u Prištini u kojoj su radile dve žene iz Gračanice. Posle 2004. i pogroma, stranci su rekli da tu bude ambulanta. Svečlja se setio da ima Srba u blizini, pohapsio ih i lično ispitivao. Lekarka mora da plati 3.000 evra. Kuriozitet je što ih je Svečlja lično ispitovao. A one su počinile teško krivično delo, nešto oko merenja šećera - rekao je Vučić.

Kako kaže, zamislite kolika je to mržnja prema Srbima.

- Ti što kukuriču da su jaki, jer su uz njih SAD, Nemačka, Britanija, Italija.. Vi stane i kažete da stvarno si jak, strašno jak. Zato ja kažem bavimo se mirom, da razvijamo zemlju, dočekaćemo bolje okolnosti u svetu - rekao je Vučić.

O Kristoferu Hilu

Vučić je govorio o napadima na ambasadora Kristofera Hila, za kog kaže da nije na njegovoj strani, ali da pravi pametne poteze.

- On nije podržao Miloševića, već američku politiku. On je kroz Rambuje tražio kapitulaciju Srbije. To ne možete da zamerite Miloševiću. Da danas solim pamet o tome kako je bilo ne mogu. Hil je vodio svoju politiku - rekao je Vučić.

O izjavi Ognjena Radonjića

- Bolje da ništa ne kažem. Srećom, ja to ne gledam. Zato imate situaciju da ljudi veruju u to. Prvo unižavate žrtve genocida, među kojima je i deo moje porodica, ali on ne zna šta je genocid i došao da lupeta, priča nešto protiv Vučića i to je to - rekao je Vučić i dodao:

- Zločinački je to što bi da ruše svoju zemlju.

- Maja Popović je odana svojoj državi, ali se ljudi plaše ovakvih. Plaše se nepismenih iz Trstenika, zato što je to normalno ljudsko ponašanje. Što bih ja bio meta? Zbog ovakvog pristupa sam ponosan što imam hrabrosti da im se suprotstavim. Znam da nikad neće ništa da urade - kaže Vučić.

Kako se ne sete, kaže Vučić, da urade nešto za Srbiju, nego uvek protiv. Genocid je kada se za državu gradi BIO4 Kampus, Beograd na vodi.

O izjavi sudije Majića

- Nisam razumeo šta je govorio. Sreo sam mnogo pokvarenih ljudi, ali ovakve pokvarenjake nisam. Dobijete pare od države i onda je optužujete za holokaust i genocid. A ne kažete da ste oslobodili 'gnjilansku grupu'. I nije te sramota da meni pričaš o zločinima, a oslobodio si ljude koji su činili zločine nad srpskim stanovništvom - rekao je Vučić.

Kako kaže, kad ih pobedite, onda ste izvršili genocid.

O ekonomskoj dominaciji na Zapadnom Balkanu

- Ukupan bruto domaći proizvod svih na Zapadnom Balkanu je manji od BDP Srbije. Srbija ima 69,5 milijardi, a oni svi zajedno 67. Da vidite kakva je ekonomska dominacija Srbije. A bili smo četvrti u regionu. Crna Gora je imala 50 odsto veće plate, a evo stižemo ih. I to na zdravim nogama - rekao je Vučić.

O slučaju Ćuruvija

- Po pitanju presude Apelacionog suda u slučaju ubistva Ćuruvije bio sam šokiran da Ministarstvo pravde ćuti tri dana. Ministarka kaže tri dana se viđaju s ovim i onim. Ja pitam je l' vikendom ne radite. E pa ne može tako - rekao je Vučić.

Kako kaže, posao države je bio da zločin kazni.

- Od 2000. do 2012. kada se očekivalo da se uradi, nisu uradili ništa. Ništa ih nije zanimalo. Iz službe su oduvek dolazili signali da bi to bilo loše. Onda je ubijen 2003. Milan Pantić u Jagodini i to je zataškano, a ubijen je samo zbog onog što je pisao. Mi smo preuzeli vlast. I danas smatram da ni ozbiljne uvrede novinara ne smeju da prođu nekažnjeno a kamoli ubistvo. Tražio sam da se formira komisija da krivci budu kažnjeni. Tužilaštvo i policija su svoj posao obavili. Ne poznajem nijednog sudiju koji je odlučivao. U prvom stepenu su osuđeni, a u drugom su svih petoro sudija glasali protiv, jer jedini svedok Branka Prpa je rekla da to nije to lice - rekao je Vučić i dodao:

- Užasno loša poruka za svakog ko se bavi tim poslom u našoj zemlji. Užasno loša poruka za pravni sistem. A onda kažu, ti si Vučiću kriv za to.

- Teška, veoma neprijatna situacija - rekao je Vučić.

O državnim rezervama

- Imamo preko 25 milijardi deviznih rezervi. Pre samo 12 godina bilo je 10,2 milijarde. Za 12 godina skupili smo još 15. Prvi put smo prešli 40 tona zlata u trezoru. Na računu imamo četiri milijarde. Apsolutno smo fiskalno i finansijski stabilni - rekao je Vučić.

Kako kaže, Er Srbija ima 87 linija, 34 zemlje na 4 kontinenta.

- Ići ćemo uskoro do Šangaja i Majamija direktno. Nema mesta do Lisabona i Dubaija - rekao je Vučić.

O Skupštini

- Na našoj listi najstariji je Stojan Radenović, jedan od najcitiranijih ljudi na svetu. Sutra će taj Stojan Radenović pokušati da predsedava. Divan čovek, ponos Srbije. A onda će da mu izađe jedan koji u Trsteniku nije mogao razred da završi da mu viče "lopove". Zamislite taj paradoks da čovek koji je s tastom pljačkao po Trsteniku jednom Stojanu Radenoviću da govori da je lopov i bitanga. Kad tako postavite stvari, razumete sav besmisao - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni vam kažu da je bolje Srbijom da upravlja Šider, Viola von Kramon, najveći lobisti tzv. Kosova.

- Ona se čak i ne bavi Kosovom, nego ostatkom Srbije. Ljudi to sve vide. Polako počinju da razumeju. Ta ideja o slobdnoj Srbiji je sve jača u našoj zemlji - rekao je Vučić.

O papirima stranih tajnih službi

- Ono što sam video u papirima njihovih tajnih službi, poput, Vučić toleriše Dodika i RS. Čuj, toleriše? Nikad nikome nismo stali na žulj nikome u BiH. Kažu bio ručni raketni bacač kod Srba na KiM. Stvarno? A u skladu sa kojom pravnom normom ste vi njima dali 'barjaktare'? Baš me briga što ti smatraš Kosovo nezavisnom državom. Ja se pozivam na Povelju UN, onu istu na koju se ti pozivaš kad govoriš o Ukrajini. I onda Vučić problem - rekao je Vučić i dodao:

- Ne damo da se Srbi okreću protiv Srba.

- Ne moram da budem saglasan s onim što radi Dodik, ali nikad ništa loše od mene neće čuti. Jer tako rade odgovorni ljudi - rekao je Vučić.

O Banjskoj

- Da se vratimo na Banjsku. Što mrzite svoj narod? Postoje krivična dela. Oni su to uzeli jer su se osećali bespomoćnim da bilo šta drugo urade. Ja sam tri noći imao sastanke s njima, bili su Radojičić, Simić i još desetak momaka. Kažu mi u lice da ne veruju Amerikancima i Evropljanima, a ja njima da moram da im verujem jer nemam kome drugome, jer su oni na terenu - rekao je Vučić i dodao:

- Oni su potpisom garantovali da Albanci neće hapsiti nikoga ko je bio na barikadama. I kad su potpisali, tri meseca kasnije su počela hapšenja.

O pokušajima rušenja Srbije

- Za građane Srbije je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se protiv Srbije sprovodi u inostranstvu, od batinaškog Gardijana, do toga kada Bajden da izjavu, koji je uvek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da veruju da će ako puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umesto da kaže šta će biti s Baltikom, on kaže Balkanom. Svakom se desi da pogreši, ali sledećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i kaže: Da li je na ovo Bajden mislio? I navode da li je to dokaz da će Vučić da izazove rat na Balkanu. A u tekstu ništa - rekao je Vučić za Hepi televiziju.

Kako kaže, u Frankfurter Algemane Cajtung danas kažu da je Vučić fasciniran onim što je Azerbejdžan uradio u Nagorno Karabagu i da zato pojačava vojsku.

- Na čemu je to zasnovano? Ni na čemu. Oni svi to rade zajedno ne bi li rušili Srbiju - ističe Vučić.

Potom je predsednik izašao za tablu.

- Potrebna vam je prevlast u vazuhu, to je novac. Potrebna vam je pešadija - to je stanje na terenu. Potrebna vam je artiljerija, to su mediji - kaže predsednik.

Kako kaže, novac dolazi sa tri strane, iz velikih sila, iz regionalnih zemalja koje imaju interes da utiču na slabljenje Srbije, i iz različitih političkih krugova i nevladinih sektora.

- Pešadija ide na sledeći način - naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba i delovanje na političke partije kako u centralnoj Srbiji tako i na KiM, kako na srpske, tako i na albanske - rekao je Vučić i dodaje:

- Mediji, svetski, regionalni, na Kosovu i Metohiji, podeljeno na srpske i albanske.

Kako kaže, najvažniju su tenkovi i artiljerija, a to su mediji, koji danima lažu kako ćemo da napadnemo nekog, kakvi su nam bili izbori.

- Napadaju me što čuvam i štitim Srbiju. Cilj je samo jedan, rušenje Srbije i priznanje nezavisnosti Kosova - rekao je Vučić.

Kako kaže, za vojni rok je oko 48 odsto, protiv 32 odsto, a od tih koji ni 100 dana ne bi dali za svoju zemlju, čak 54 odsto smatra da Srbija treba oštrije da reaguje.

- To je jedna od paradoksalnih situacija. Danas je predat zahtev i iskreno ne verujem da će sazvati sednicu Saveta bezbednosti - rekao je Vučić.

Kako kaže, naše je da pokušamo da kažemo da želimo mir i stabilnost.

- To je najprljavije i najpodmuklije etnično čišćenje, kad ljudima činite život nesnosnim. Borimo se da našem narodu dostavimo novac, što zasad i uspevamo - rekao je predsednik o situaciji na KiM.

O situaciji na Kosovu i Metohiji

- Tačno je da neko temeljno radi na tome da svakoga dana vrši pritisak i vrši akcije. Ključno pitanje je šta mi možemo u ovakvim geopolitičkim okolnostima. Kako zaštiti naš narod? Dinar je jedina validna valuta - rekao je Vučić i dodaje:

- Stranci kažu: Kosovo je nezavisna država. Onda ja pitam zašto postoji dijalog. Došao sam u posed dokumenata dva strana ministarstva u kojima piše da je Srbija problem zato što ne priznaje Kosovo, zato što je tolerantna prema Dodiku i zato što ruski mediji mogu da se obrate kod nas.

- Sve to je usmereno ka rušenje pozicije Srbije na KiM. Evropljanima i Amerikancima moramo da budemo zahvalni što neće nestabilnost, a Kurtiju se žuri. On ima savetnika iz Velike Britanije, Nemca poreklom, o kome će tek biti reči narednih dana, a koji ga vodi ka tim rešenjima - rekao je Vučić.

