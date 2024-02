Član pregovaračkog tima Srbije u Rambujeu Nikola Šainović izjavio je danas da je odbijanjem potpisivanja sporazuma u Rambujeu sprečena ne samo okupacija Savezne Republike Jugoslavije već i način da se dođe do proglašenja nezavisnosti Kosova.

Na današnji dan pre 25 godina započeli su takozvani pregovori na temu daljeg statusa Kosova i Metohije u Rambujeu koji se nalazi nedaleko od Pariza, a Šainović navodi za Tanjug da su ti pregovori zapravo bili samo kupovina međunarodnog imidža sa ciljem da deluje da se problemi rešavaju diplomatskim putem.

- Dokument u Rambujeu napisala je Kancelarija Stroba Talbota, pomoćnika državnog sekretara. Znajući da mi ne možemo da prihvatimo ništa što znači predavanje dela teritorije države i predavanje suvereniteta. U Rambujevu nam je traženo to da odbijemo, da bi počelo bombardovanje, misleći da će bombardovanje za ta famozna tri dana dovesti do kapitulacije i do pokazivanja NATO-a kao novog svetskog gospodara - naveo je on.

Šainović pojašnjava da je u tekstu sporazuma bilo sporno što je njime predviđeno da NATO postane okupaciona snaga cele teritorije Savezne Republike Jugoslavije, a što bi ugrozilo suverenitet države.

- U tom završnom aneksu se uopšte ne spominje KiM, spominju se vazdušni prostor, teritorijalne vode, luke - znači radi se o Jugoslaviji. Tamo piše da NATO trupe mogu da nose oružje po svom nahođenju, da liše slobode svakoga koga smatraju da treba i da ga izvedu pred odgovarajućeg službenika - naveo je Šainović.

Pored toga, Šainović pojašnjava da završni aneks podrazumeva da se nakon tri godine održi međunarodna konferencija u skladu sa voljom naroda, na šta su pregovarači Srbije reagovali pitanjem da li se misli na volju naroda Srbije ili Jugoslavije.

- Oni su rekli da to treba da ostane otvoreno. Pa ako ostane otvoreno vi ćete sutra reći u "skladu sa voljom naroda Kosova", a oni će naravno glasati nezavisnost sa našim potpisom, jer smo mi to prihvatili. I mi smo odbili tu ključnu stvar da jednim papirom potpišemo ne samo okupaciju Jugoslavije nego i metod kako se dolazi do proglašenja nezavisnosti Kosova - istakao je Šainović.

Dodao je srpska strana očajnički pokušala da nađe neko rešenje i da izbegne bombardovanje, pa je tadašnji predsednik Srbije Milan Milutinović na jednom sastanku u Parizu preneo predlog Slobodana Miloševića da, pošto je u celu priču uključen NATO, Savezna Republika Jugoslavija želi da uđe u tu organizaciju, ali kao cela teritorija, bez izdvajanja KiM, na šta su dobili odgovor da to nije tema.

- Hoćete da uzmete Kosovo. Evo mi nudimo celu teriotriju. Samo da ostane cela. Kada smo to predlagali bojao sam se da nas ne prevare da kažu, 'dobro' i da mi uđemo, a onda nas odmah očiste, a onda opet izdvoje Kosovo - naveo je on.

Podsetio je da se rat završio tako što su Ujedinjene nacije preuzele rešavanje tog pitanja, pa je umesto predaje suvereniteta države, u Rezoluciji 1244 taj suverenitet potvrđen.

- Mogu sad slobodno da kažem, posle 25 godina, da su nam oni u Rambujeu dali 1244, mi bi teška srca to morali da prihvatimo. Rata ne bi bilo. To su naravno Amerikanci znali. Oni su pokušali da do toga uopšte ne dođe silom, kada bombardovanje nije dalo taj efekat, oni su dali rezoluciju koja je sada na snazi - naveo je on.