PETKOVIĆ: Zaustavljeno vozilo NBS na Jarinju, to je još jedan udar Kurtija na Srbe

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da je na prelazu Jarinje premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti dans zaustavio transport dinara na KiM, tako što je vozilo Narodne banke Srbije (NBS) vraćeno bez ikakvog obrazloženja.

"NBS je uputila dinare u skladu sa procedurama i dugogodišnjom praksom do prelaza kako smo radili svih meseci i godina unazad. To vozio je trebalo da stigne do Jarinja kao što je i stiglo, a zatim da novac preuzme britanska kompanija Henderson koja ima licencu za transport novca. Novac nije došao na prostor KiM jer je to Kurti zabranio i reč je o prvom transportu novca nakon 1. februata i odluke tzv CBK", rekao je Petković za Tanjug.

Prema njegovim rečima radi se o još jednom udaru Kurtija na srpski narod jer se od trenutka poslednje tranše na KiM, pre 1. februara, novac u gotovini koristio za plate i penzije srpskog naroda na KiM.

"Narod je masovno podizao novac zbog čega se smanjila količina dinara u trezoru u Leposaviću. Bilo je potpuno normalno da dopunimo trezor, jer više od 20 puta upućujemo transpoort na KiM, sada je on to zabranio i Srbi uskoro neće moći da podužu svoje plate i penzije u gotovini", objasnio je Petković.

Reč je, istakao je Petković, o nameri Kurtija da protera srpski narod i nastavi sa politikom etničkog čišćenja.

"Zato je važna sednica SB UN na kojoj će jasno, detaljno i sa svim činjenicama da govori predsednik Aleksandar Vučić", rekao je Petković.

Ističe da najnovija Kurtijeva izjava, da je to prelazni period i da će on da izađe u susret Srbima da otvore račune čisto zamajavanje javnosti i da on nema pravo da ukida dinar i srpske institucije na KiM koje funkcionišu u platnom prometu republike Srbije.

"On zapravo na ovaj način samo želi da protera srpski narpod, kada ne mogu da prime svoje plate. Jasno je da je njegov cilj proterivanje Srba na KiM. Zato smo urgentno poslali zahtev SB UN da između ostalog, ukažemo i na problem platnog prometa Srbije na KiM jer će naš narod vrlo brzo to da podigne i nećemo imati mogućnost da isplaćujemo penzije u gotovini kako se to radilo ali i svom ostalom srpskom narodu", rekao je on.