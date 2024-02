Vesić: Vučić se pred SB UN bori za Srbiju i Kosovo, dok opozicija u EP traži da se zaustave projekti u zemlji

Danas će biti održane dve sednice koje se odnose na Srbiju i dok se predsednik Aleksandar Vučić na sednici Saveta bezbednosti UN bude borio za Srbiju i KiM, u Evropskom parlamentu usvajaće se još jedna negativna rezolucija o Srbiji, na inicijativu dela srpske opozicije, koja traži da se ukinu predpristupni fondovi za našu zemlju čime se, praktično, zaustavljaju razvojni projekti, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić.

On je istakao da deo opozicije na vlast u Srbiji, pošto ne mogu glasovima građana naše zemlje, mogu da dođu preko Šidera.

Vesić je na TV Prva ukazao da Evropski parlament nema poziciju koju imaju nacionalni parlamenti, odnosno ne donosi zakone, a ni rezolucije koje donose nisu obavezujuće za članice.

Podsetio je na niz rezolucija EP, negativnih po Srbiju, poput one iz marta 2022. kojom je SPC optužena da raspiruje napetosti i rat na Balkanu, ili iz jula te godine, u kojoj se pet članica EU poziva da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, kao i iz septembra 2022. kojom je traženo da se obustave pristupni pregovori sa EU ako Srbija ne uvede sankcije Rusiji.

Ista evropska institucija je, podseća, u januaru 2023. donela Rezoluciju kojom se EU poziva da prekine pregovore sa Srbijom, ako se ne odrekne Dodika, u maju Rezoluciju o Kosovu i Srbiji u koju je ubačen amandman kojim se traži istraga o tragediji u školi "Vladislav Ribnikar", a u oktobru prošle godine i Rezoluciju kojom se poziva EU da prekine pregovore sa Srbijom i predpristupne fondove zbog Banjske.

„Postoji kontinuitet rezolucija koje većina u Evropskom parlamentu donosi, vrlo negativnih, koje nemaju veći uticaj na EU, u Evropskom savetu, ni na Srbiju“, primetio je Vesić.

On je naveo da će Srbija pažljivo razmotriti svaki dokument koji se odnosi na zemlju, kao ozbiljna vlada, ali će odluke donositi samostalno, u interesu svojiih građana.

Dodao je da će sednici EP-a prisustvovati nekoliko opozicionih poslanika iz Srbije, koji tamo, kaže, neće duvati u pištaljke niti će nositi transparente, jer bi bili izbačeni iz sale, zato što to što rade u Srbiji, u EP - nije moguće.

„Tamo će tražiti da se ukinu predpristupni fondovi za Srbiju. A, tražeći to, praktično traže da se Srbiji ukine podrška, a to znači i prekid izgradnje brze pruge Beograd – Niš, koji građni očekuju, prekid obnove pruge Beograd - Bar, od Valjeva do Vrbnica, izgradnje autoputa Niš – Merdade, obnove pruge Niš – Dimitrovgrad, železničke obilaznice oko Niša, deponije za čvrsti otpad u Nišu i Vranju, projekt razvoja LIID…Pojedini opozicioni lideri, u želji da sakriju izborni neuspeh, došli su do toga da traže da se Srbiji ne daju sredstva i da se zemlja ne razvija, da bi oni mogli da kažu da su uspešni“, podvukao je Vesić.

Dodao je da opozicija nema dokaze o navodnim nepravilnostima na izbroima, što, kaže, nemaju ni međunarodni posmatrači.

„Austrijanac Andreas Šider, koji je bio i posmatrač na izborima, ubacio je u rezoluciju da se osuđju napadi na evropske posmatrače, a napad je to što je nekoliko nas javno reklo da je njegova supruga smenjena u Beču zbog korupcije u zdravstvu, što je dokazano. Sud u Beču je 2022. poništio sve ugovore koje je njegova supruga potpisa dok je bila u gradskoj vlasti u austrijskoj prestonici, nanoseći joj šteštu. A, onda je prešla u kompaniju ’Simens’ sa kojom je sklapala sve te ugovore…. I vi ne smete da kažete da je bračni par Šider učestvovao u korupciji o čemu piše austrijska štampa. Kad im ponovite ono što piše njihova štampa tada je to napad na integritet evropskog političara koji je inače tražio da ’Majke Srebrenice’ dobiju Nobla, koji podrži Kurtija u svemu što uradi, pa i u ukidanju dinara… On sme da laže o Srbiji, a mi ne smemo da spomenemo njega i njegovu suprugu, protiv kojih se vodi međunarodna istraga“, naglasio je Vesić.

On je dodao da je evidentno da pojedini evropski posmatrači nisu posmatrali izbore u Srbiji, več pokušavaju da utiču na njih, mešajući se u unutrašnju politiku Srbije, koja se ne meša u izbore u Austriji, niti bilo gde drugde.

Naveo je i da s obzirom da slede izbori u Evropskom parlamentu, deo sadašnjih poslanika verovatno to više neće biti u novom sazivu, ironično dodajući da ga, pošto se Šider aktivno uključio u političku borbu, ne bi začudilo da bude kandidat opozicije u Srbiji ili Kurtijeve stranke u Prištini, „jer mu u Austriji ide sve teže“.

Na pitanje može li rezolucija Evropskog parlamenta, ukoliko bude usvojena, imati posledice po Srbiju, Vesić je odgovorio odrično, jer nije obavezujuća, ističući da Srbija mora da nastavi da se razvija, da se gradi infrastruktura, realizuju projekti.

„Bićemo domaćini izložbe Ekspo 2027, to je najvažniji projekat koji će potpuno promeniti imidž Srbije u svetu. Do 2027. izgradićemo 487 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, prosečna plata biće 1.400 evra, a penzcija i minimalna zarada 650 evra“, podvukao je Vesić, dodajući da će samo ove godine u saobračaj biti pušteno 166 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica – deonice od Šapca do Loznice, Pakovraće – Požega, dve deonice na Moravskom koridoru, jedna na Dunavskom koridoru do Požarevca, od petlje Divci do Valjeva….

„Srbija se ubrzano ravzija, a svaki novi put, znači novu fabriku, radna mesta, bolji životni standard. To je naša politika. A, pojedini opozicioni poslanici misle da na vlast u Srbiji, kada ne mogu glasovima građana, mogu da dođu preko Brisela, pa su našli nikog boljeg do Šidera, tražeći da se ukinu sredstva, kako se zemlja ne bi razvijala. Da Šider, koji je promoter Aljbina Kurtija bio zadovoljan, a oni u toj siromašnoj Srbiji dođu na vlast. U tome je razlika između nas“, ponovio je Vesić.

Na pitanje može li opozicija da blokira rad parlamenta, kaže da to nije moguće, ali da njihovo ponašanje pokazuje kakav je njihov odnos prema državi.

Konstitutivna sednica parlamenta je, kaže, svečana sednica, na kojoj se potvrđuju mandati poslanika, koji polažu zakletvu pred grbom i zastavom.

„Ali, imali smo deo opozionih poslanika koji je odbio da položi zakletvu pred grbom i zastavom, već su to učinili u holu, u direktnom prenosu na N1, čime su položili zakletvu Draganu Šolaku, jer je on njima i grb i zastava. To jeste legitimno, ali je bedno i skandalozno, jer poslanici treba da zastupaju građane koji su ih birali“, rekao je Vesić.

Dodao je da je konstituisanjem parlamenta počeo da teče rok za formiranje vlade, te preneo da je raspoloženje u SNS, koja je okosnica liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ koja je osvojila apsolutnu većinu, da mandatar za sastav nove vlade bude iz njihove stranke.

Po pitanju novog sastava vlade, kaže da to zavisi od mandatara.

„Svaki mandatar unosi svoju energiju, a ciljevi su jasni iz našeg programa koji smo predstavtili građanima, a to je nastavak projekata i razvoja Srbije“, zaključio je Vesić.

Autor: