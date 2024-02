Đurđev: Srbiju nije slomio ni NATO pakt u punoj snazi, a kamoli da će to učiniti rezolucija Evropskog parlamenta!

Srbija je slobodna, nezavisna i demokratska zemlja u kojoj se poštuje isključivo volja njenih građana, a ne nikakve direktive, ultimatumi i rezolucije koje dolaze iz inostranstva, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Pokušaj Evropskog parlamenta da putem najnovije rezolucije o našoj zemlji izvrši pritisak na legalno i legitimno izabranu vlast neće proći, ali je, sa druge strane, još jednom ogolio licemerje Evropske unije prema Srbiji, kao i to da tzv. proevropska opozicija u Srbiji nije ništa drugo do peta i šesta kolona inostranih agentura, rekao je Đurđev.

Prema njegovim rečima, Srbija smeta pojedinim delovima Evropske unije, odnosno od građana otuđenoj levo-liberalnoj briselskoj birokratiji, ali naša zemlja ima dokazane prijatelje širom Evropske unije poput Španije, Mađarske i Slovačke.

- Smeta im to što Srbija vodi samostalnu i slobodarsku politiku, što nije uvela sankcije Rusiji i što neće da finansira rat u Ukrajini. Imali smo mi u prošlosti više pokušaja da se Srbija, kako to oni vide, vaspitava putem rezolucija Evropskog parlamenta. Nikada ništa nisu uspeli time da urade, jer je isti taj Evropski parlament trećerazredna ustanova čije odluke nisu obavezujuće ni za članice Evropske unije, a kamoli za Srbiju koja to nije - napomenuo je Đurđev.

Predsednik Srpske lige uveren je da će pritisci na Srbiju biti sve jači zbog odnosa prema Rusiji, Kosmeta i Republike Srpske, ali da će naša zemlja izdržati i da će se vrlo brzo stvari preokrenuti u našu korist.

- Najnovija rezolucija Evropskog parlamenta, međutim, ima i svoju korisnu stranu, jer je još jednom ovde u našoj zemlji odvojila žito od kukolja, jer su građani Srbije mogli da vide domaće političare koji su poput tužibaba otišli u Strazbur da se žale na sopstvenu zemlju, na sopstveni narod koji je izabrao vlast koju je izabrao. Ne želi Vučić da postane Lukašenko, već oni da postanu Zelenski i da Srbiju gurnu u nestabilnost, pa čak i u rat. To im, međutim, neće poći za rukom - zaključio je Đurđev.