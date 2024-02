VUČEVIĆ O SRAMNOJ REZOLUCIJI EP: Predstavnici opozicije govorili sve najgore o sopstvenoj državi

Krajnje je zabrinjavajuće da su predstavnici opozicije išli da govore sve najgore o sopstvenoj državi i sopstvenim građanima, rekao je predsednik SNS Miloš Vučević povodom rezolucije Evropskog parlamenta o lokalnim i parlamentarnim izborima u Srbiji.

- Nisu oni napadali Aleksandra Vučića, ni neku stranku, nego su pratkično optužili celu Srbiju. Naravno da je personifikacija svega onoga što se napada kroz EP Aleksandar Vučić jer brani Srbiju, ali nisu u pitanju izbori. U pitanju je naš odnos prema Kosovu i Metohiji, prema Republici Srpskoj, Ruskoj Federaciji... Činjenica je da nismo uveli sankcije, da smo jedina evropska država koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Sve je to razlog da se iskoristi ovaj tzv. povod i pritužba oko izbora koji su maksimalno bili fer i demokratski, sa najvećim brojem posmatrača i sa najmanjim brojem pritužbi, žalbi, prigovora. Sve stranke su imale predstavnike, od biračkih odbora do RIK. Više međunarodnih institucija i organizacija je učestvovalo u kontroli i nadzoru sprovođenja izbornog procesa. Vladajuća stranka skratila je sebi mandat na zahtev tog dela opozicije i raspisala izbore na zahtev opozicije koja je danas išla u Strazbur da pljuje sopstvenu državu i građane, da bi nam to danas u Rezoluciji stavili na teret. Da smo, ne znam šta, nedemokratski uradili time što smo izašli na vanredne izbore. Možete da vidite čitav niz besmislenih optužbi na račun naše države, a istovremeno imamo vrlo važnu sednicu SB UN - rekao je on.

Ističe da očekuje da će predsednik Vučić na najbolji mogući način ukazati na save ono što se dešava srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, kakav teror se sprovodi nad našim sunarodnicima.

- Ja bih voleo da je EP recimo usvojio rezoluciju i pozvao Kurtija da ne vrši pritisak na Srbe, da ih ne proganja, ne hapsi pod lažnim optužbama, da ne upucavaju naše sunarodnike, da odgovaraju oni koji su vršili zlodela prema Srbima, da dobijemo odgovore koji su sve ljudi učestvovali u zločinima nad srpskim narodom. Takve rezolucije nema. Isti ti poslanici su tražili od nas da se odreknemo Kosova i Metohija, da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, da mi podržimo reviziju Dejtonskog sporazuma, tj. da de fakto ukinemo Republiku Srpsku. Sad su rekli da traže, ne znam kakvu, istragu o izborima u Srbiji. Mene to podseća na ultimatum iz 1914. Srbija je suverena je suverena i nezavisna država, slobodna i slobodarska i njeni građani su odlučili ko će državu da vodi u naredne četiri godine. Ne postoji sila koja može da dođe i to da promeni jer su građani jedini suvereni da odluče o sopstvenoj državi - rekao je on.

