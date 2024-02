'REZOLUCIJA 1244 JE I DALJE ŽIVA!' Drecun o sednici Saveta bezbednosti UN: Svi priznali da je Priština odgovorna za najnoviju krizu i destabilizaciju

Činjenica da je srpska strana imala priiliku da iznese činenice i objasni dramatičnost situacije na Kosovu i Metohiji (KiM) je najveći značaj Sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je veoma mudro iskoristio priliku da argumentima ukaže na štetnost jednostranih poteza Prištine, rekao je danas Milovan Drecun, dosadašnji predsednik skupštinskog Odbora za KiM.

On je za Tanjug istakao da, iako je ambasadorka Sjedinjeih Američkih Država pri UN rekla da Savet bezbednosti nije mesto da se razgovara o problemima na Kosovu i Metohiji, održana sednica predstavlja veliki uspeh jer se pokazalo da je Rezolucija 1244 i dalje živa i da je pitanje KiM ponovo vraćeno u Ujedinjene nacije.

- Imajući u vidu dugogodišnje pokušaje vodećih zapadnih zemalja da potpuno izmeste razgovore o KiM iz UN i da se ukinu izveštaji generalnog sekretara UN, vezano za situaciju na KiM ovo predstavlja veliki uspeh, jer je ponovo aktuelizovana Rezolucija 1244. Drugi element koji ukazuje na značaj ove sednice je činjenica da nam se pružila prilika da iznesemo činjenice i objasnimo dramatičnost položaja Srba na KiM. Takođe, svi učesnici u raspravi su zapravo priznali da je Priština odgovorna za najnoviju krizu i destabilizaciju zbog jednostranih poteza - istakao je Drecun.

Kada je reč o porukama koje su se mogle čuti iz Njujorka, Drecun kaže da je predsednik Srbije poslao nekoliko ključnih poruka.

- Veoma je ubedljivo objasnio da Priština pojedinim potezima onemogućava normalan život Srbima na KiM da je to jedna sistemska politika da bi se srpski narod naterao na to da se iseli sa KiM. To spada u neku vrstu 'mekog etničkog čišćenja', a umesto da upotrebi brutalnu silu i progoni srpski narod, Aljbin Kurti ovim metodama onemogućavanja normalnog života ne samo da stvara uslove da se dovrši etničko čišćenje, već sprovodi i zločin protiv čovečnosti, na koje je predsednik Vučić veoma ubedljivo dokazao i ukazao sa raznim činjenicama i aregumentima - ocenio je Drecun.

Naglašava da je isticanjem Rezolucije 1244, predsednik Srbije u svom obraćanju pokazao da je ona itekako živa i da predstavlja jedini okvir za rešavanje kosmetskog pitanja.

- Potencirao je pitanje teritorijalnog integriteta, ukazao je na dvostruke standarde, gde treba poštovati teritorijalni integritet Ukrajine sa čime se apsolutno slažemo, a da se onda naš teritorijalni integritet urušava na najteži mogući način ugrožavanjem ključnih elemenata Međunarodnog prava. Takođe, predsednik Vučić je rekao da je najveći problem što nema Zajednice srpskih opština (ZSO), jer mi bismo mnoge probleme rešavali da ona postoji. Ono što je po meni od posebnog značaja je ukazivanje na formiranje naoružanih formacija. Tu se radi o specijalnim parapolicijskim jedinicama, o tzv. kosovskim bezbednosnim snagama, koje su zapravo ključni faktor ugrožavanja bezbednosti srpskog naroda na KIM - kaže Drecun.

Dodaje da je predsednik Srbije postavio pitanje koji je pravni osnov za formiranje tih jedinica, jer one po Rezoluciji 1244 ne smeju da postoje, kao i koji je pravni osnov za naoružavanje te formacije, jer sa njima srpski narod ne može da bude bezbedan na KiM.

- Završna poruka je posebno važna, Srbija želi i predstavlja faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, i upravo činjenica da smo se obratiti SB, jer želimo da se o tome razgovara, a da nismo preduzeli unilateralne akcije pokazuje da želimo stabilnost. U pitanju je veoma teška kriza koja može da dovede do iseljavanja srpskog naroda sa KiM - poručio je Drecun.

Na pitanje kako ocenjuje poruke ostalih zemalja u UN kada je reč o ukidanju dinara na Kosovu i Metohiji, Drecun podseća da su stavovi Zapadnih zemalja poznati.

- Oni ne spore Prištini da ona može da donosi takve odluke, samo smatraju da je trebalo više se konsultovati i edukovati Srbe sa KiM, zašto je važno donošenje te odluke i odrediti duži period za uvođenje te odluke. To ne menja suštinu stvari, a suština je da ta odluka mora da bude ukinuta, ako se ne ukine, onda ćemo zaista imati veliki problem. Sa druge strane, Kina i Rusija su realne i izražavaju zabrinutost, koju i mi imamo da ovakvo ponašanje Prištine može da dovede do teške, nove krize koja bi čak mogla da se završi određenim sukobima i potpunim napuštanjem Srba teritorije Kosova i Metohije - rekao je Drecun.

Kartica sa imenom Aljbina Kurtija ispod koje ne stoji oznaka pokazuje, prema rečima Drecuna, to da se u Savetu bezbednosti i dalje poštuje Rezolucija 1244.

- Rezolucija ne prepoznaje takozvanu državu Kosovo i zato ispod Aljbina Kurtija ne može da stoji bilo kakav natpis Kosovo, a Srbija je članica UN, međunarodno priznata država - kaže on.

Odgovarjući na pitanje o budućnosti dijaloga u Briselu, Drecun ukazuje na to da Priština "apsolutno ne želi nikakav napredak u dijalogu"

- Oni dijalog samo koriste kao pokriće za preduzimanje jednostranih mera, a da se navodno zalažu za dijalog i postizanje rešenja. Priština želi da potpuno ukine delovanje srpskih institucija na KiM i da se onemogući život srpskom narodu kako bi ih naterali na iseljavanje - zaključuje Drecun.