NA DANAŠNJI DAN USVOJENA REZOLUCIJA 1244! Drecun za Pink: Ovaj dokument je naša osnovna tapija i glavni garant sigurnosti na KiM (VIDEO)

Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i ključne poslove Milovan Drecun istakao je danas za TV Pink da je Rezolucija 1244 garant kao i tapija sigurnosti na Kosovu i Metohiji.

- I prethodni prvobitni dokument Ahtisarijev plan, pa vojno-tehnički sporazum iz Kumanova, kao i Rezolucija 1244 najbolje govore o tome kako je završen rat na KiM. Odnosno, zločinačko bombardovanje naše zemlje. U Rombujeu, kada je pokušano da se postigne dogovor, cilj zapada je bio drugačiji, kako je završeno Rezolucijom 1244. To je bila agresija bez odobrenja Saveta bezbednosti, i NATO je želeo da im Jugoslavija bude dostupna za prolaz, da je pretvore u nešto što je nezavisna država. Dali smo snažan otpor, pokazali heroizam, i junaštvo, oni su menjali ciljeve, i rat je završen kompromisno. Nije ni jedna ni druga strana postigla šta je htela - rekao je Drecun.

REZOLUCIJA 1244 I KUMANOVSKI SPORAZUM Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN, kojim se potvrđuje naš suverenitet na KiM, međunarodno je priznata, ali i posle 25 godina ostaje pitanje zašto se ovaj dokument ne sprovodi u praksi. Kumanovski sporazum označio je kraj rata na Kosovu i Metohiji, a već sledećeg dana, 10. juna 1999, Savet bezbednosti UN (SBUN) doneo je Rezoluciju 1244, kojom je predviđena autonomija za AP KiM i nedvosmisleno potvrđen suverenitet SR Jugoslavije i Srbije nad našom pokrajinom. Zapad je prekršio sve prethodno dogovoreno, omogućio Albancima da naprave egzodus Srba i priznao lažnu državu, takozvano Kosovo, i naterao čitav niz zemalja da učine isto. Rezolucija 1244 i njene odredbe ostale su jedino što nikad neće moći da opovrgnu.

Rezolucija 1244 je naša osnovna i glavna tapija na Kosovi i Metohiji, dodaje Drecun.

- Ona ima neke zamke, poziva se na sporazum koji nije usvojen, iz Rombujea. Ta Rezolucija garantuje teritorijalni integritet, i predviđa da će do konačnog rešavanja pitanja KiM ona biti tu - rekao je Drecun, pa se dotakao dijaloga Beograda i Prištine dodajući da ga odavno nema zbog strane Prištine, pa dodao:

- Ono što je suprotno postignutim dogovorima, vidimo da nije došlo do demilitarizacije, oni divljaju naoružavanjem... Imamo proterane i ubijene Srbe i Rome sa KiM - naveo je on.

Ono što je bitno u svemu ovome jeste to da je postignut dogovor sa Kforom, ondosno UN.

- NATO je hteo da to po svaku cenu izbegne, hteo je da kapituliramo. To je nešto suprotno Rezoluciji. Vojska baca zastave, oružje, a teritoriju preuzima okupator. Morali smo tada da povučemo našu državnu administraciju, i damo kontrolu UN. Da je napravljen dogovor sa NATO, situacija bi bila izgubljena - naveo je on.

Prvi razgovor je bio u Đeneralu Jankoviću, a ne u Kumanovu, ja sam bio tamo, Lazarević mi je reako da će tamo biti razgovor, ja sam bio izveštač tada... U jednom trenutku sam video kako članovi naše delegacije i ljudi iz KFOR-a užurbano odlaze. Kada je Lazarević izašao, rekao mi je da je napravljena zamka, uprkos dogovorenom, pokušali su da nas nateraju da sporazum potpišemo sa NATO, a ne sa UN. Dali su nam rok do 23 sata tada, priseća se Drecun, pa dodaje:

- Insistirali su da se naše jedinice povuku, a Lazarević je smislio dobru odluku. On je rekao da su mu prethodnog dana ubili oficira, i da to uveče ne može da im garantuje sigurnost. Sutradan su pregovori nastavljeni u Kumanovu, i taj ultimatum je izbegnut - objasnio je Drecun.

