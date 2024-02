Sednica SB je važan lakmus papir za nas! Vučić: Dobro je i to što mogle da se čuju LAŽI PRIŠTINE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je vanredna sednica Saveta bezbednosti UN bila važan lakmus papir za nas, a da je dobro i to što su na njoj mogle da se čuju laži Prištine.

On je za Javni servis rekao da je napravljena prva analiza, a da će za nedelju dana biti napravljena mnogo ozbiljnija analiza svake reči.

"Trinaest zemalja je izrazilo zabrinutost, Britanci i Švajcarci minimalno i oni su bili protiv nas, jer podržavaju Kurtija, ali ovi drugi su govorili o pogrešnosti ukidanja dinara i mislim da je to bilo važno. Isto tako imate nijanse ko se nama više dopao da li Koreja ili Japan i sl. Velika pomoć je došla od Rusa, Alžira, Ekvadora", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je predstavnik Ekvadora bio veoma korektan, jer je on rekao pozdravlja predsednika Vučića i ništa više, a oni su u prevodu sa španskog na engleski rekli i premijera Kosova Aljbina Kurtija, iako on to uopšte nije rekao.

"I onda je on tražio ispravku i izvinjenje sekretarijata UN zbog takve greške. Tu ste mogli da vidite i po tome kako su se kome obraćali, ko šta misli o državnosti Kosova, tako da je i to bio važan lakmus papir za nas", ocenio je Vučić.

Govoreći o izlaganju ambasadorke SAD pri UN on je rekao da je u pravu kada kaže da SBUN nema šta da raspravlja o situaciji, i da to treba da se radi u EU.

"Ona je tu formalno u pravu jer je ta odluka doneta 2010, da se sve prebaci na EU. Sve to razumem nije bilo lako. Nemam šta da joj zamerim na govoru imajući u vidu američku podršku koja je drugačija od naše. Bio sam iznenađen koliko je to pozitivno za Srbiju, ali je ona morala da napravi balans i priča o Banjskoj, ali to je američka politika", rekao je on.

Vučić je naveo da se naša delegacija pripremila za kratko vreme koliko je to bilo moguće, ali da nije zadovoljan kako su urađene pripreme u zemljama odakle su dolazile članice Saveta bezbednosti.

"Tu ćemo morati da radimo još više, ubedljivije, da se borimo za svako slovo, za svaku reč", rekao je on.



Govoreći o izlaganju Aljbina Kurtija on je u šaljivom tonu rekao da je dobro što se on kao državljanin Srbije uključio u politički život, i stao na stranu određenih političkih faktora, ali da je dobro da brine o političkom životu svoje Srbije.

"Znam da imamo guvernere, sektor za tu provinciju, privremene institucije, ali da se baš mešam to ne radim. Ali ovo što oni rade pokazuje da su veoma zainteresovani za napredak svoje zemlje Srbije i to je dobro", rekao je on pojašnjavajući da je to šaljivo rekao.

Kada se radi o Kurtijevim neistinitim tvrdnjama, on je ponovio da je odmah demantovao tvrdnje da se novac na KiM unosi u vrećama i da služi za finasiranje kriminalaca, ponovivši da to radi britanska kompanija Henderson.

"Kada kažu u vrećama nosite pare za kriminalne aktivnosti a onda im kažemo da to radi specijalizovana kompanija, onda ljudi shvataju o kakvim lažima je reč, kao i za opozicionara Sandulovića. Laž je legitimno sredstvo. A onda on ne zna šta da vam odgovori pa počinje da se pravda oko dinara i ljudima postane jasno da možda ipak govorimo istinu", rekao je Vučić.

