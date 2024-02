Ambasada Srbije u Francuskoj reagovala na izjave Bradžila Dobre: Neoboriva argumentacija Vučića u UN razlog HISTERIČNE REAKCIJE

Srpska ambasada u Francuskoj reagovala je na izjave zamenika ministra unutrašnjih poslova takozvanog Kosova Bradžila Dobre i albanskog poslanika u Narodnoj skupštini Srbije Šaipa Kamberija.

Naime, Kamberi je na društvenoj mreži X napisao da Vlada Srbije izdvaja oko „500 miliona evra godišnje za srpsku manjinu“ na Kosovu i Metohiji, a „manje od tri miliona za 24 manjinska saveta“ u centralnoj Srbiji.

Cela reflète bien le fascisme du régime de Vucic et de Serbie qui ne considèrent même pas les minorités du pays.

A qd le réveil de l’UE et l’arrêt de l’apaisement de Vucic, ce Poutine - wanna be, ce Goebbels serbe (Vucic eT ministre de propagande de Milosevic -criminel de guerre) https://t.co/g6tPjXz8la