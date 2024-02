ZABRANA DINARA JE ESKALACIJA: Ambasada Srbije u Berlinu - EU je protiv

Povodom nasilnog izbacivanja srpskog dinara sa Kosova i Metohije oglasila se i ambasada Srbije u Nemačkoj citirajući zvaničan stav EU.

- Zabrana srpskog dinara na Kosovu je jasan eskalacioni potez. Opravdavanje i podržavanje toga ne doprinosi procesu normalizacije, niti miru i stabilnosti u ZB. Štaviše, evro NIJE ZAKONSKO SREDSTVO PLAĆANjA na Kosovu, navodi se u objavi.

Banning of Serbian dinar in Kosovo* is a clear escalatory move. Justifying & supporting it does not contribute to normalization process, nor to peace & stability in WB. Furthermore, euro is NOT LEGAL TENDER in Kosovo*, according to @ecb & @EU_Commission👇https://t.co/xm9AfhmHfg https://t.co/KWNlKchXDq